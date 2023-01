NEWS

Nicolò Figini | 13 Gennaio 2023

La reazione di Clara alla canzone di Shakira

Nella giornata di ieri Shakira ha pubblicato il video del suo nuovissimo brano. Questo si intitola “Bzrp Music Sessions vol 54“. La canzone, come molti fan hanno sottolineato, è una lettera scritta contro Piqué e tutto quello che è accaduto dopo il suo tradimento. Come sappiamo, infatti, i due si sono lasciati annunciando la separazione con un comunicato ufficiale. La ragazza con la quale il calciatore avrebbe compiuto il fatto è Clara Chia Marti. Anche lei, infatti, in qualche modo verrebbe citata dentro la canzone.

Qui di seguito vi riportiamo una delle frasi che ha fatto più scalpore, con la traduzione direttamente in italiano: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio, tipi come te prendono donne uguali a te“. Oppure ancora: “Hai la nomea di una persona buona, ma chiaramente (claramente, in spagnolo) non è come sembra” e anche “Mi hai lasciato come vicina di casa di mia suocera, con la stampa alla porta e i debiti in banca […] Zero rancori, baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta“.

Ma in tutto questo, la reazione di Clara Chia Marti qual è stata? La ragazza si sarebbe fatta sentire su Instagram, forse dopo che alcuni fan hanno sollecitato una sua risposta in merito a ciò che stava accadendo. Nelle sue Stories, nonostante l’abbia cancellata poco dopo, è apparsa l’emoji di una faccia che sbadiglia annoiata. Nessun commento, invece, da parte dell’ex marito di Shakira. Per lui ancora silenzio stampa. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno cambiamenti se preferirà non esporsi troppo in questa situazione.

