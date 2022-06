La scelta di Antonino Spinalbese

Sono ormai giorni che Antonino Spinalbese è al centro dell’attenzione mediatica. Secondo vari pettegolezzi infatti l’ex di Belen Rodriguez, proprio come accaduto lo scorso anno con Gianmaria Antinolfi, sarebbe stato contattato per far parte del cast del GF Vip 7. La nuova edizione del reality come sappiamo partirà a settembre e pare che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi proprio sul bel fotografo. Solo poche ore fa Antonino, nel corso di un’intervista su RTL, ha confermato di aver ricevuto un’offerta da parte degli autori del programma, ma di essere ancora titubante all’idea di varcare la porta rossa. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”.

Adesso però a intervenire è Pipol Tv, che fa sapere che Antonino Spinalbese farà parte del cast del GF Vip 7! Tuttavia, stando a quello che si legge, pare che non sia tardata ad arrivare la reazione di Belen Rodriguez. Secondo Pipol Tv infatti la showgirl argentina non avrebbe preso bene la notizia dell’arrivo del suo ex all’interno del reality show Mediaset. Questo quello che si legge a riguardo:

“Antonino Spinalbese ha ceduto alle lusinghe del Grande Fratello. Ma questa scelta pare non sia stata percepita in modo positivo da Belen madre di Luna, figlia avuta da Spinalbese. Come finirà questo reality firmato Rodriguez? Di certo c’è che la porta rossa aspetta il bell’Antonino”.

Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà e se davvero Antonino Spinalbese sarà nel cast del GF Vip 7. Attualmente numerose sono le indiscrezioni circa i nuovi concorrenti, tuttavia ancora nessuna conferma è arrivata da parte degli autori. Chi sarà a spuntarla? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

