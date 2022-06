Parla Alessandro Iannoni

In questi giorni sul web si è fatto strada un gossip che riguarda Alessandro Iannoni. Secondo il settimanale Nuovo Tv infatti Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 16 per metterlo sul trono di Uomini e Donne. Nelle ultime ore così si è a lungo discusso dell’arrivo del figlio di Carmen Di Pietro all’interno del dating show, e in molti si sono già dichiarati entusiasti. Adesso però a parlare è stato proprio Alessandro, che a Casa Chi ha parlato della possibilità di diventare tronista di Uomini e Donne. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Sono sincero non ho mai visto Uomini e donne quindi non so cosa sia il tronista, quindi non lo so, ma immagino. Mamma sarebbe contentissima me l’ha proposto lei sull’isola, mi ha detto ‘perché non vai a fare il tronista?'”.

Alessandro Iannoni ha anche svelato se rifarebbe L’Isola dei Famosi, e in merito ha affermato:

“Assolutamente sì la rifarei. Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro. Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto amplificato avevo questa ansia dell’università. Lo sa mamma, lo sa nonna, mi ero prefissato il 23 maggio perciò sì la rifarei”.

Ma non solo. Alessandro Iannoni ha anche raccontato perché non torna in studio a L’Isola dei Famosi:

“A me farebbe molto, molto piacere, solo che adesso per regolamento non avendo prolungato il contratto purtroppo non posso fare parte dello studio. Mi farebbe veramente molto piacere sia per sostenere mamma che per vedere lo studio”.

