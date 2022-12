NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’imitazione di Antonino Spinalbese

In queste ore non si parla d’altro che di Antonino Spinalbese. Il Vippone ha infatti ritrovato Ginevra Lamborghini, tornata al Grande Fratello Vip 7 come ospite per qualche giorno. I due hanno così avuto modo di riavvicinarsi e i fan continuano a sperare che tra la cantante e l’ex di Belen scoppi la passione. Nel mentre poco fa è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. In casa infatti Antonino ha fatto una perfetta imitazione di Giaele De Donà, con tanto di parrucca, e il risultato è stato strabiliante. Il momento ha fatto sorridere non solo i concorrenti e la stessa modella, ma anche tutti i telespettatori e gli utenti sui social, che hanno commentato con ironia il siparietto.

buon pomeriggio con la miliardaria più famosa del mondo #gfvip pic.twitter.com/gQRVlDu5sX — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 15, 2022

Nel mentre proprio alcune ore fa Antonino Spinalbese, mentre chiacchierava con Attilio Romita, ha scoperto che Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata e che il suo compagno, di cui si è a lungo parlato, la sta attendendo fuori dalla casa. A svelare la notizia all’hairstylist è stato proprio il giornalista e a quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Spinalbese, che ha affermato:

“Effettivamente, è da matura ragionare così. Ieri le avevo chiesto se la crisi con il fidanzato fosse scoppiata per colpa mia, non ho capito se aveva capito ma mi ha detto “no non sei stato tu la causa”. Oggi quando ho detto ti sei lasciata, lei ha detto “no, non…” e io sono andato avanti con il discorso”.

I fan tuttavia sono sempre convinti che tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini possa scoppiare la passione, e in molti attendono con ansia questo momento. La cantate tuttavia a breve lascerà la casa e tornerà alla sua vita di sempre. Non resta che attendere però per scoprire quello che accadrà nelle prossime ore. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7.