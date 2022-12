Antonino Spinalbese scopre che Ginevra è ancora fidanzata: la reazione

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

La reazione di Antonino Spinalbese

In questi giorni ad appassionare il pubblico del Grande Fratello Vip 7 è la ritrovata unione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La cantante è infatti tornata in casa per qualche giorno come ospite speciale, e naturalmente si è subito riavvicinata all’ex di Belen, col quale aveva dei conti in sospeso. Tuttavia sembrerebbe che la sorella di Elettra al momento abbia ancora un compagno che la attende, e che dunque non abbia il cuore libero, nonostante i fan della coppia stiano sperando che tra i due nasca l’amore. In queste ore intanto proprio Antonino ha scoperto che Ginevra è ancora fidanzata, durante una conversazione con Attilio Romita. Il giornalista infatti, come riporta blogtivvu, ha affermato:

“Quella cosa che era nata prima del GF VIP ha detto che c’è, le ho chiesto ‘e Antonino?’ Con lui va bene così com’è mi ha risposto. Mi ha fatto capire che è divisa tra le due cose”.

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Antonino Spinalbese, che menzionando una conversazione avuta con Ginevra Lamborghini poche ore fa, ha ammesso di aver già intuito che la cantante fosse ancora fidanzata. Queste le dichiarazioni del Vippone:

“Effettivamente, è da matura ragionare così. Ieri le avevo chiesto se la crisi con il fidanzato fosse scoppiata per colpa mia, non ho capito se aveva capito ma mi ha detto “no non sei stato tu la causa”. Oggi quando ho detto ti sei lasciata, lei ha detto “no, non…” e io sono andato avanti con il discorso”.

Pare dunque che al momento tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non possa esserci altro che amicizia. Ma cosa accadrà prima dell’uscita della sorella di Elettra dalla casa? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tutte le news sul Grande Fratello Vip 7, e no solo.