1 Nuovo interesse per Antonino Spinalbese

Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7 è di certo Antonino Spinalbese. Come sappiamo infatti l’ex di Belen Rodriguez fin dal primo momento è finito al centro del gossip, dapprima per via del suo rapporto con Ginevra Lamborghini, e in seguito per la sua vicinanza a Giaele De Donà. Proprio la modella ha infatti ammesso di essere palesemente interessata all’hairstylist, e che se non fosse stata sposata con ogni probabilità tra loro sarebbe scoppiata la passione. Nel mentre in queste ore a parlare per la prima volta è stato il marito di Giaele, Brad, che tramite una lettera ha fatto sapere di essere rimasto deluso da alcuni atteggiamenti di sua moglie.

Ieri sera nel mentre, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, a varcare la porta rossa sono stati ben sei nuovi Vipponi, tra cui Micol, sorella di Clizia Incorvaia. A quel punto a mostrare interesse per la neo concorrente è stato proprio Antonino Spinalbese. Nel post puntata infatti l’hairstylist si è trovato a chiacchierare proprio con Micol e Giaele De Donà e ha così affermato: “A me piace Micol, sì”. Non è tardata ad arrivare la replica della Incorvaia, che ha aggiunto: “Io aspetto un po’ di tempo a dirlo, devo annusarti”. Non è mancata nemmeno la reazione infastidita di Giaele, che a quel punto, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“Antonino sta facendo il fenomeno perché sta facendo i capelli a tutte. Per mezza treccia che mi ha fatto… che poi nemmeno lui me l’ha fatta. Tra qualche giorno ti chiederà i grattini, preparati. Antonino ti lascio a Micol per i grattini, ti lascio a questo folle amore”.

Ma cosa accadrà dunque tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Micol Incorvaia? Mentre attendiamo di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando il Vippone ha raccontato il suo difficile passato.