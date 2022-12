NEWS

Andrea Sanna | 21 Dicembre 2022

GF Vip 7

Lo scherzo a Oriana Marzoli

Ieri sera alcuni vipponi hanno organizzato uno scherzo a Oriana Marzoli. I concorrenti del GF Vip hanno fatto credere che aveva perso tutti i follower su Instagram. Sebbene volessero essere in buona fede, la partecipante del reality non l’ha presa affatto bene e quella che doveva essere una burla… è finita male, tanto che è scoppiata a piangere.

Il gioco ha coinvolto tutti i vipponi, tra cui anche i nuovi ingressi, che le hanno detto (il più convincenti possibili) non solo che aveva avuto un calo di seguaci, ma che il suo stesso profilo era stato chiuso per fare in modo che non diminuissero ancora.

Oriana Marzoli, che sui social ci lavora, è andata totalmente in panico ed è corsa in confessionale a chiedere subito informazioni. Intanto i concorrenti hanno studiato la mossa successiva.

Appresa la notizia, infatti, Oriana Marzoli ha iniziato a piangere e si è chiusa in magazzino insieme agli altri concorrenti. Per lei non avrebbero dovuto ridere e prenderla in giro per questa cosa. Sebbene per alcune persone può trattarsi di una cosa frivola e stupida, lei con i social ci lavora. E di conseguenza sapere che da un giorno all’altro può aver perso del seguito non è stato piacevole per lei. Nel video sottostante ha spiegato il suo pensiero ai vipponi.

In altri video vediamo Oriana Marzoli parlare con coloro che le hanno organizzato lo scherzo e tutti hanno cercato di correre ai ripari in qualche modo e rassicurarla. Si trattava solo di una burla e niente più. Edoardo Tavassi ha anche fatto capire che probabilmente questa cosa da alcuni non è stata percepita nello stesso modo e sono stati quindi un po’ leggeri.

Tutti (o quasi) si sono un po’ preoccupati per Oriana Marzoli nel vederla in lacrime. Con la complicità degli altri (per non far sapere il reale motivo), la venezuelana ha spiegato che il suo malessere derivava da altro. Ma non tutti se la sono bevuta.

Quello che doveva essere uno scherzo a Oriana Marzoli, ha avuto un risvolto decisamente inaspettato per alcuni concorrenti! Ma allarme rientrato: la vippona può stare tranquilla e il suo lavoro è intatto!