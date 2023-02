NEWS

Nicolò Figini | 22 Febbraio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Antonino Spinalbese

Non dovrebbe accadere ma purtroppo ogni tanto succede. Il regolamento vieta a chi esce e poi rientra nella casa del GF Vip oppure a chi arriva settimane più tardi di rivelare cosa sta accadendo nel mondo reale. Il pubblico, quindi, si è lamentato sui social non appena ha scoperto che Antonino Spinalbese ha infranto questa regola base del gioco.

Per non lasciarsi condizionare, infatti, i vipponi dovrebbero rimanere all’oscuro del pensiero dei telespettatori. Eppure Antonella Fiordelisi ha affermato di aver ricevuto alcune notizie in merito alla persona che i fan della trasmissione preferirebbero tra i concorrenti in gara. In questo caso si fa riferimento a Micol Incorvaia. L’influencer si trovava, come vediamo dal video qui sotto, sul divano con Sarah Altobello. A un certo punto afferma:

“Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui“.

In questo caso, però, forse Micol dovrebbe sperare di non essere la più votata dal pubblico. I vipponi, compreso Antonino Spinalbese, questo non lo sanno. Ma il conduttore del GF Vip, nella diretta di lunedì, a rivelato che il televoto in chiusura domani non sarà per votare il preferito ma l’eliminato definitivo. In nomination, in questo caso, ci sono proprio Antonino, Antonella, Micol e Nikita. Chi tra loro dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.

