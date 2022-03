1 Lo sfogo di Antonio Medugno

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Antonio Medugno. Solo qualche giorno fa il tiktoker ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata. Il giovane influencer infatti ha affermato: “Se parlassi crollerebbe mezzo GF Vip”. Adesso come se non bastasse Antonio è tornato sulla questione e con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha duramente attaccato alcuni Vipponi del Grande Fratello Vip 6, senza però fare i nomi. Queste le dichiarazioni di Medugno, riportate da blogtivvu:

“Premetto che sono uno che parla poco, non parla tanto sui social, però quando lo faccio è perché arrivo al limite di alcune cose che sento, vedo, di altre persone, inerenti in questo caso a tante maschere che stanno cadendo per fortuna come mi aspettavo di persone che hanno fatto il GF Vip con me quest’anno. Sto vedendo tanti video soltanto ora dove venivo attaccato in ogni circostanza, venivo accusato di cose che magari non esistevano nemmeno magari nella mia visione della casa in quel momento”.

Ma non solo. Proseguendo il suo sfogo, Antonio Medugno ha annunciato che presto farà i nomi delle persone che l’hanno deluso e che hanno cercato di mettergli i bastoni tra le ruote durante il suo percorso al Grande Fratello Vip 6. Ecco cosa ha affermato il tiktoker:

“Questo mi fa capire con chi hai a che fare, con che tipo di persone ti rapportavi, ed è triste, perché ci si attacca a tutto e a qualsiasi cosa pur di provocare, di farmi cadere, di farmi avere un’esplosione all’interno della casa, ma per fortuna non ci sono riusciti. Poi vi dirò di chi parlo, delle persone storiche”.

Nel mentre solo qualche giorno fa Antonio Medugno ha svelato di essere rimasto molto deluso da Delia Duran, con la quale all’interno della casa aveva stretto un bel legame. Rivediamo le sue parole in merito.