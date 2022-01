Chi è Antonio Medugno? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Antonio Medugno

Nome e Cognome: Antonio Medugno

Data di nascita: 1998

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello e influencer

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Antonio non ha figli

Tatuaggi: Antonio ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @antonio.medugno

Profilo TikTok: @antoniomedugno

Antonio Medugno età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Antonio Medugno e scopriamo dov’è nato e quanti anni ha il modello. L’influencer nasce a Napoli nel 1998.

La sua età è dunque di 24 anni. Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Non sappiamo nemmeno quale sia il suo segno zodiacale.

Sappiamo che è il più grande di 3 fratelli. Antonio ha infatti un fratello di 20 anni e una sorella di 9.

Scopriamo di più ora sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche della vita privata di Antonio Medugno non abbiamo molte informazioni. In molti si chiedono se il modello abbia una fidanzata.

Pur non essendosi certezze in merito, in questi giorni l’influencer è finito al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con Clarissa Selassié. Proprio la Principessa infatti nel corso di un’intervista a Casa Chi ha svelato di aver iniziato una relazione con un ragazzo misterioso. Ma non solo. L’ex Vippona ha fatto sapere che questa persona a breve avrebbe varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, e per questo il web ha associato il nome di Antonio a Clarissa. Queste le dichiarazioni della Selassié:

“Sicuramente ci sono stati dei ragazzi che mi hanno scritto. Però in questo momento sono molto focalizzata sul GF e sulle mie sorelle, anche perché mi fanno delle richieste assurde le ragazze. Ma sì, c’è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va. Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta. Lo renderemo pubblico molto a breve. Non posso dirlo. Andrei a distruggere un patto di fiducia tra me e lui. Non posso e non fatemi fare questo. Posso solo dire che è un ragazzo con la quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo ‘vediamo come si comporta’”.

Ma andiamo a vedere dove è possibile seguire Antonio Medugno sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Antonio Medugno: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Antonio Medugno sui social, e in particolare su Instagram.

Il modello ha naturalmente un profilo attivo, tramite il quale condivide tutti i momenti più belli della sua vita privata.

Ma non solo. Antonio ha infatti una pagina TikTok, seguita da più di 3 milioni di follower!

Scopriamo ora cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Antonio Medugno inizia quando in giovane età diventa un modello. A quel punto inizia a sfilare per alcuni noti brand, tra cui Richmond e Moschino.

Da qualche mese come se non bastasse l’influencer ha deciso di sbarcare su TikTok, dove in breve ha ottenuto un successo incredibile. Grazie ai suoi video, Antonio ha raggiunto la notorietà sul noto social e a oggi è uno dei nomi più amati e seguiti del web. Non ha mai partecipato a programmi televisivi, come Uomini e Donne o Temptation Island.

A gennaio 2022 però arriva per Medugno una grande opportunità: il Grande Fratello Vip 6.

Antonio Medugno al Grande Fratello Vip 6

A gennaio 2022 Antonio Medugno viene annunciato come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6.

Il modello così decide di mettersi in gioco con questa nuova esperienza, e di certo ne vedremo di belle.

Ma come si relazionerà all’interno della casa più spiata d’Italia?

In attesa di scoprirlo andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6 oltre ad Antonio.

Vediamo adesso cosa sappiamo sul percorso di Antonio Medugno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Il percorso di Antonio al GF Vip 6

Il percorso di Antonio Medugno al Grande Fratello Vip 6 inizia venerdì 28 gennaio 2022. Ma cosa accadrà e come se la caverà all’interno del reality? Non resta che attendere per scoprirlo.

20° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

