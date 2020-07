1 Antonio Zequila commenta l’esperienza di Antonella Elia a Temptation Island, pungendo la showgirl. Ecco il duro commento dell’attore

Uno dei protagonisti più irriverenti del mondo dello spettacolo è senza alcun dubbio Antonio Zequila. Il noto ed amato attore da anni ormai è nel cuore del pubblico, e solo qualche mese fa l’abbiamo ritrovato al Grande Fratello Vip 4, dove la sua avventura non è passata di certo inosservata. Spesso infatti l’artista partenopeo è finito al centro dell’attenzione, per le sue forti discussioni con alcuni dei concorrenti del reality show. In particolare Zequila si è scontrato a lungo con Antonella Elia, con la quale ancora oggi non sembrerebbe correre buon sangue. La showgirl nel mentre è attualmente tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dove sta partecipando insieme al suo compagno Pietro Delle Piane.

Attualmente tra i due non sembrerebbero esserci grossi problemi, tuttavia di certo nelle puntate a venire potrebbero esserci dei grandi colpi di scena. Nel frattempo, qualche ora fa a commentare l’esperienza di Antonella Elia a Temptation è stato proprio Antonio Zequila. Ospite della trasmissione radiofonica di Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60, l’attore ha speso dure parole per la showgirl, affermando come secondo lui l’ex giffina stia recitando un copione. Queste le sue dichiarazioni, riportate da BitchyF:

Sono sincero, non l’ho vista, ma penso che sia un copione già scritto, dove sono andati a litigare. Poi usciranno, faranno pace, poi si inventeranno che si sposeranno, poi non si sposeranno mai. Cioè la Elia è un’ottima stratega, però la sua perfidia supera il suo vittimismo. È una persona che mi ha deluso molto. Io sono una persona cristallina, sincera sempre, lei lo è molto meno di me. È una persona molto egoista, usa le persone a suo comodo. Prima infatti si era legata a Zequila, poi si è legata a Sossio, quando lei ha nominato Sossio e lui ha vinto al televoto, ha dimostrato la sua perfidia e la sua lungimiranza nel suo gioco. Secondo me sono d’accordo e hanno fatto un copione, sono convinto al mille per mille”.

In attesa di una replica da parte di Antonella Elia, che potrà intervenire solo quando Temptation Island sarà giunto al termine, rivediamo le parole di Antonio Zequila in merito ad una possibile partecipazione al format Vip del reality Fascino.