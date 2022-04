1 Parla Antonio Zequila

Solo qualche giorno fa Antonio Zequila è stato eliminato da L’Isola dei Famosi 16 e ha così fatto rientro in Italia dove è tornato alla sua vita di sempre. In queste ore così l’ex naufrago ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv, durante la quale ha svelato alcuni retroscena inediti. Negli ultimi giorni infatti si è parlato dell’arrivo della prima edizione di Uomini e Donne Vip e secondo le dicerie a partecipare al nuovo format del dating show in qualità di tronista potrebbe esserci proprio Zequila. Antonio così adesso ha parlato della possibilità di prendere parte al programma, e in merito ha affermato:

“Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”.

Ma non solo. Antonio Zequila ha infatti svelato un retroscena sul GF Vip 6. Stando alle sue parole infatti l’attore sarebbe dovuto entrare in casa lo scorso dicembre. Tuttavia all’ultimo momento a varcare la porta rossa al suo posto sono stati Valeria Marini e Giacomo Urtis:

“Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa. Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre”.

Ma non è finita. Antonio Zequila ha infatti raccontato chi è il naufrago che l’ha colpito di più, per poi svelare un segreto su Jeremias Rodriguez. Rivediamo le sue parole.