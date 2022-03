Chi è Antonio Zequila? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Antonio Zequila, dalla sua biografia alla vita privata, le sue relazioni, la carriera, i fotoromanzi, programmi che ha fatto e come seguirlo su Instagram.

Chi è Antonio Zequila

Nome e cognome: Antonio Zequila

Data di nascita: 1° gennaio 1964

Luogo di nascita: Atrani (provincia di Salerno)

Età: 58 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,81 m

Peso: 90 kg

Professione: attore e personaggio televisivo

Fidanzata: Antonio Zequila è single

Figli: Antonio Zequila non ha figli

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @antoniozequila

Antonio Zequila età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Antonio Zequila, quanti anni ha, dov’è nato e la sua biografia. Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1° gennaio 1964. Ha quindi 58 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,81 m e il suo peso è di 90 kg. Parlando di tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Zequila è legatissimo alla madre, che si chiama Carmela. Suo padre, Giovanni, purtroppo è venuto a mancare, aveva il morbo di Parkinson. Per lui è stato un grande dolore poiché avevano un bellissimo rapporto.

Tra le curiosità che lo riguarda segnaliamo che nel 2015 si è candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Campania nelle liste di Forza Italia. Non è stato però eletto. In molti si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio, ma non abbiamo informazioni a riguardo.

Moglie

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Antonio Zequila ha o ha avuto una moglie? Non è mai stato sposato e non ha nemmeno figli. Ha però avuto molto frequentazioni vere o presunte. Segnaliamo ad esempio Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump, Simona Tagli, Lory Del Santo e Mila Suarez.

Zequila ha avuto una lunga relazione, ben 7 anni, con Ines Muriel, una dentista italo-spagnola. Successivamente la sua fidanzata è stata Marina Fadda, dottoressa sarda specializzata in Odontostomatologia. Durante il Grande Fratello Vip lui le fece anche la proposta di matrimonio, ma oggi i due non stanno più insieme.

Antonio Zequila il 22 gennnaio 2006 è stato protagonista di un‘accesissima lite con Adriano Pappalardo. Entrambi erano ospiti a Domenica In e litigarono. Pappalardo tirò in ballo la madre di Zequila e da lì lui scattò come una furia. Questo violento litigio fu la causa della perdita della conduzione del programma a Mara Venier.

Dove seguire Antonio Zequila: Instagram e social

Ora che sappiamo qualcosa di più di Antonio Zequila, è possibile seguirlo sui social. Il modo migliore è attraverso il sui proflo Instagram che ha oltre 28 mila follower.

I contenuti sono molto variegati. Troviamo infatti selfie, foto del passato con la famiglia, ma anche quelli inerenti al lavoro. Ci sono sia le ospitate televisive che le vecchie foto di quando faceva i fotoromanzi.

Carriera

Com’è diventato famoso Antonio Zequila? La sua carriera ha avuto inizio con attore di fotoromanzi quando era molto giovane. Poi è approdato al cinema recitando in molti film di vario genere. Per poi prendere parte anche a varie fiction e soap opera. È anche apparso in due opere teatrali: Giovanna D’Arco e Sei personaggi in cerca d’autore.

In TV è apparso in tantissimi programmi in veste di ospite o opinionista, da Buona Domenica a Passaparola a Ricaduta Libera. Ma soprattutto ha preso parte a due dei reality show più importanti. Acquisendo notorietà, è stato anche testimonial di diversi spot pubblicitari per prodotti di abbigliamento e suonerie per i cellulari. Ha pubblicato due album musicali: Senza di te (2006) e Le donne (2012). Nel 2016 ha anche pubblicato un libro: Il pescatore di Amalfi.

Film

Come detto, Antonio Zequila ha recitato in tantissimi film, serie TV e soap opera. Ecco i suoi lavori:

Delizia (1987)

(1987) Ternosecco (1987)

(1987) Intrigo d’amore (1988)

(1988) Cenere negli occhi (1988) – cortometraggio

(1988) – cortometraggio Tradita a morte (1989)

(1989) L’amante scomoda (1989)

(1989) Sapore di donna (1990)

(1990) College – serie TV, episodio 1×05 (1990)

– serie TV, episodio 1×05 (1990) Belle da morire (1992)

(1992) L’angelo con la pistola (1992)

(1992) Attrazione pericolosa (1993)

(1993) Gatta alla pari (1993)

(1993) Il burattinaio (1994)

(1994) Gli occhi dentro (1994)

(1994) Un grande amore (1994)

(1994) L’intesa (1995)

(1995) Innamorata (1995)

(1995) Omicidio al telefono (1995)

(1995) Legittima vendetta (1995)

(1995) Senso proibito (1995)

(1995) Il maresciallo Rocca – serie TV, episodi 1×03 e 1×07 (1996)

– serie TV, episodi 1×03 e 1×07 (1996) Ljuba – Corpo e anima (1997)

(1997) Hammamet Village (1997)

(1997) Stringimi forte i polsi , episodio di Corti circuiti erotici (1999)

, episodio di Corti circuiti erotici (1999) Prigionieri di un incubo (2001)

(2001) CentoVetrine – soap opera (2001, 2011)

– soap opera (2001, 2011) Come sinfonia (2002)

(2002) Un posto al sole – soap opera (2002)

– soap opera (2002) Valeria medico legale – serie TV, episodio 2×01 (2002)

– serie TV, episodio 2×01 (2002) Carabinieri – serie TV, episodi 1×15 e 5×23 (2002, 2006)

– serie TV, episodi 1×15 e 5×23 (2002, 2006) Belle da morire 2 (2005)

(2005) Senso proibito (2005)

(2005) Parentesi tonde (2006)

(2006) Violent Shit: The Movie (2015)

(2015) Il bello delle donne… alcuni anni dopo – miniserie TV (2017)

– miniserie TV (2017) Donne e donne (2020)

Centovetrine

Antonio Zequila ha recitato nella soap opera Centovetrine. Interpretò il personaggio di Alfonso Gaddi, un conte napoletano che aveva dilapidato la sua fortuna. Un uomo vissuto che poi ha indotto Niccolò Castelli a fare delle scelte molte discutibili, inserendolo in un giro di escort al maschile.

L’Isola dei famosi 3

Nel 2005 Antonio Zequila è stato uno dei concorrenti della terza edizione de L’Isola dei famosi. Fu eliminato nel corso dell’ottava puntata.

Grande Fratello Vip 4

Il 10 gennaio 2020 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip partecipando alla quarta edizione. Fu eliminato durante la semifinale al televoto con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro, risultando il meno votato.

Antonio Zequila a L’Isola dei famosi 2022

Dal 21 marzo parte L’Isola dei famosi 2022 che porta i naufraghi di nuovo in Honduras. Qui i vip dovranno dimostrare di cavarsela nella sopravvivenza e anche di convivere in una situazione di disagio con altre persone a loro sconociute. Tra i naufraghi c’è anche Antonio Zequila, per lui è un ritorno dopo la partecipazione nel 2005. Prima di partire ha dichiarato:

“Torno all’Isola per prendere un po’ di sole senza la mascherina e dimostrare che l’essenza di un uomo sovrasta l’apparenza di un personaggio. Mi sarebbe piaciuto partire con papà, ma sarà lo stesso con me perché lo porto sempre nel mio cuore. La persona che più mi mancherà è mamma, il mio unico amore. Ma anche le sue frittate e le polpette al sugo. Per superare la nostalgia, mi porterò una foto dei genitori. Sono Capricorno ascendente Scorpione, una macchina da guerra sul lavoro. Un romantico e passionale nella vita. Sono coraggioso, tenace, lungimirante e amo le sfide. Gli altri mi ameranno per i miei occhi azzurri e non sopporteranno i miei bagni al chiaro di luna. Quando tornerò spero di riabbracciare mamma e magari fare un film con Checco Zalone. Che la guerra e la pandemia siano finite e che inizi l’era della nuova vita, libera come prima.”

Vediamo quindi gli altri naufraghi…

I concorrenti de L’Isola dei famosi 2022

Per il 2022 L’Isola dei famosi ha fatto qualche cambiamento. Ci sono due gruppi: le coppie e i single. A tal proposito, vediamo chi sono i naufraghi in gara:

Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi che ha in studio come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ritorna come inviato dall’Isola Alvin.

Il percorso di Antonio Zequila a L’Isola dei famosi 2022

Il percorso di Antonio Zequila come naugrafo de L’Isola dei famosi inzia lunedì 21 marzo 2022 partecipando al reality come single.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.