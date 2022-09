1 Problemi di salute per Arisa

Secondo alcune indiscrezioni Arisa si starebbe preparando a un suo ritorno ad Amici 22 come insegnante di canto. Questo ciò che ha fatto accendere le speranze nei fan: “Per adesso voglio concentrarmi sul tour e su un grande progetto televisivo che ripartirà a settembre“. Adesso, però, sembra star affrontando un momento molto delicato. Talmente tanto che ha dovuto annullare un suo concerto. L’organizzatore dell’evento, infatti, ha pubblicato su Instagram il messaggio. A causa di alcuni problemi di salute, infatti, l’esibizione è stata cancellata:

Annullato il concerto di Velletri del 2 settembre. International Music è spiacente di comunicare che il concerto di @arisamusic a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute.

A dare qualche informazione in più, invece, ci ha pensato la pagina Facebook della Proloco di Velletri. In questo caso si parla di un intervento chirurgico che richiederebbe un po’ di riposo per l’artista: “COMUNICAZIONE!! Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di ARISA che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022“. Cosa le sarà successo? Al momento non lo sappiamo. La cantante, infatti, non si è ancora esposta sul suo account Instagram.

Staremo a vedere nei prossimi giorni che cosa succederà. Per il momento, infatti, la data del concerto che si terrà a Terni il 4 settembre 2022 non è ancora stata cancellata. Purtroppo non è la prima volta che un artista deve ricorrere a questa opzione. Già qualche giorno fa era capitato con un ex allievo di Amici. Per rivedere cosa è accaduto e di chi stiamo parlando continuate a leggere…