Arisa torna ad Amici 22?

In queste settimane si è parlato molto di un ritorno di Arisa nell’edizione 22 di Amici. Dopo un anno di pausa durante il quale ha preso parte come concorrente a Ballando con le stelle, infatti, potrebbe tornare come insegnante di canto nel talent di Maria De Filippi. Ancora nulla di certo. La certezza è che Anna Pettinelli uscirà di scena e al suo posto dovrà essere scelto un altro volto. Molte persone, quindi, puntano tutto su di lei. Questa l’indiscrezione di TVBlog:

“Stando a quanto ci risulta Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli fra i professori di canto. In questo ci aiuta anche un annuncio fatto recentemente dalla stessa Lorella Cuccarini presso i suoi profili social, dove ha confermato la sua permanenza ad Amici come professoressa di canto anche per la prossima edizione del popolare talent show di Canale 5. Anna Pettinelli dunque, dopo alcune stagioni lascerebbe Amici di Maria De Filippi”.

A confermare questa ipotesi sul ritorno di Arisa ad Amici 22 ci sarebbe anche una dichiarazione della diretta interessata. Come riporta anche il sito LaNostraTV, infatti, la cantante è stata intervistata da Silhoutte in merito ai sui prossimi impegni lavorativi. Queste le parole: “Per adesso voglio concentrarmi sul tour e su un grande progetto televisivo che ripartirà a settembre“. Proprio domenica 18 settembre comincerà la nuova edizione del talent show. Che stia parlando proprio di questo? Al momento non è dato saperlo. Risulta ancora troppo presto dare una risposta definitiva. Non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà.

Tra i giudici la situazione cambierà. Oltre ad Anna Pettinelli sappiamo anche dell’addio di Veronica Peparini. La nuova formazione, di conseguenza, dovrebbe essere per il canto Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini. Gli insegnanti di danza, invece, dovrebbero essere Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Seguiteci per altre news.

