1 La foto di Ariana Grande

Sono anni che Ariana Grande è una delle pop star più amate e seguite al mondo. Nel corso della sua invidiabile carriera la cantante americana ha raggiunto traguardi incredibili nel giro di pochissimo tempo, confermandosi come una delle artiste più versatili e talentuose del panorama musicale. Come se non bastasse Ariana si cimenta anche nella recitazione e solo pochi mesi fa è stato pubblicato su Netflix il film Don’t Look Up, in cui la vediamo nei panni di Riley Bina, al fianco di attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Timothée Chalamet. Lo scorso anno per di più la Grande ha anche partecipato a The Voice USA in qualità di coach, ottenendo un ottimo successo.

Nel mentre al momento sembrerebbe che la cantante stia lavorando al suo prossimo album, che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Il progetto giungerebbe a due anni dall’uscita di Positions, che ha scalato le classifiche mondiali. I fan intanto attendono anche il momento in cui Ariana tornerà in tour, e in molti sperano in una data italiana. Sono infatti ben 5 anni che l’artista manca dal nostro paese, e senza dubbio in molti aspettano un suo concerto. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Sui social infratti Ariana Grande si è mostrata senza trucco e naturalmente in breve lo scatto ha fatto il giro del web. Come in molti sapranno la cantante appare sempre in forma perfetta, e da anni è una vera e propria icona sexy. La foto in cui la vediamo struccata è dunque un evento più unico che raro, tuttavia ancora una volta Ariana ha rapito il web con la sua bellezza disarmante. Anche senza trucco infatti la Grande appare meravigliosa, e non sono mancati tanti commenti a suo favore.

I fan intanto continuano ad attendere il nuovo album di Ariana, che da un momento all’altro potrebbe stupire il suo pubblico. Non resta che attendere dunque per scoprire quali saranno le sue prossime mosse.

Novella 2000 © riproduzione riservata.