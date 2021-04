1 Il cachet di Ariana Grande

È senza dubbio un momento d’oro per Ariana Grande. La pop star come è noto solo qualche mese fa ha rilasciato il suo ultimo album di inediti, Positions, che ha scalato le classifiche mondiali, e che ha confermato ancora una volta la cantante come una delle artiste più amate di sempre. Come se non bastasse qualche ora fa è arrivata una nuova ed inaspettata sorpresa. Con un post sui social infatti Ariana ha annunciato che sarà uno dei coach della prossima edizione di The Voice USA, al fianco di Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. Queste le parole della Grande, che prenderà il posto di Nick Jonas:

“Sorpresa! Sono più che elettrizzata, onorata, entusiasta di unirmi a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton per la prossima edizione, la 21esima, di The Voice USA”.

Adesso come se non bastasse è stato il svelato il cachet che Ariana Grande riceverà per partecipare a The Voice USA in qualità di coach. Stando a quello che ha svelato una fonte a iHeartRadio, la NBC avrebbe offerto alla pop star ben 25 milioni di dollari! Ariana diventa diventa dunque la coach più pagata di sempre, a livello mondiale, nella storia del talent show. Queste le parole della fonte, riportate da Biccy:

“Ariana Grande è la coach più pagata di tutte le edizioni mondiali di The Voice. La popstar ha appena ufficializzato il suo ruolo nello show e le nostre fonti affidabili ci hanno confermato il suo cachet monster. Sembra che Ariana si astata pagata ben 25 milioni di dollari, pensate che Kelly Clarkson ne ha ricevuti 15. La Grande è al primo posto tra tutte le versioni di The Voice e allo stesso livello di Katy Perry che ha ricevuto una cifra simile ad American Idol. Questo investimento sarà redditizio per la rete? Noi pensiamo proprio di sì”.

Non resta che attendere dunque per vedere come se la caverà Ariana Grande a The Voice USA. A lei va il nostro più grande in bocca al lupo.