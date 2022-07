1 Clizia e Paolo battezzano il piccolo Gabriele

Ricordate quando Clizia Incorvaia si è presentata all’ultima edizione dei GF Vip rivelando ai vipponi di essere incinta? Ecco in quell’occasione disse anche, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, che avrebbe voluto lui come padrino per suo figlio Gabriele: «Voglio che lo battezzi tu», disse.

Una promessa che da ambo le parti è stata mantenuta e messa in pratica nelle scorse ore. Come testimoniato sui social, infatti, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno battezzato il piccolo Gabriele in Sicilia. Una cerimonia intima, ma piena d’amore. Presente alla cerimonia anche Alfonso Signorini, il quale come detto è stato il padrino del bambino. Nelle immagini pubblicate sui social vediamo il conduttore accanto ai due ex concorrenti del GF Vip 4. Fu proprio lui a volerli fortemente in quella circostanza e credere nel loro amore nato poi all’interno del reality.

I rapporti tra Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro con Signorini sono sempre stati ottimi. Da qui quindi l’idea di coinvolgerlo e chiedere di fare lui ‘da guida’ a loro figlio. Proposta che il presentatore ha accettato. Ecco il momento emozionante raccontato tramite il video sui social…

Ma non è finita qui. Questo perché Alfonso Signorini dopo la cerimonia insieme a Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e tutti gli invitati ha raggiunto il luogo dove si è tenuta la festa per il piccolo Gabriele. Qui si è lasciato andare a un bellissimo discorso dedicato a Gabriele e alla coppia. Continua…