Arianna Cirrincione rompe il silenzio sulle voci di crisi con Andrea Cerioli

Debora Parigi | 16 Giugno 2023

La smentita di Arianna Cirrincione sulla crisi con Andrea Cerioli

Proprio ieri si è sparsa la voce di una presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti quattro anni fa a Uomini e donne e sono usciti insieme dal programma. Il trono di lui è stato abbastanza breve, portato avanti in modo lineare e pulito, senza stare a tirare troppo la corda. Più volte, infatti, ha detto che quando si è accorto di provare qualcosa di forte per Arianna ha deciso di fare subito la scelta.

Ma come detto, proprio ieri sono uscite delle indiscrezioni sulla loro storia d’amore festeggiata a gennaio con delle belle dediche. Deianira Marzano aveva infatti insinuato il dubbio scrivendo: “Si vocifera che Cerioli e Cirrincione siano in crisi. Ma pare che loro cerchino per ora di nascondere la cosa perché non sanno come andrà a finire”. I fan si sono ovviamente preoccupati e hanno sperato in alcune spiegazioni.

Ecco quindi che questa mattina ha rotto il silenzio proprio Arianna Cirrincione, probabilmente sommersa di domande in direct. L’ex corteggiatrice ha fatto un video mentre era in auto con il suo cagnolino Derek dicendo che stava andando a fare delle compere. Così ne ha approfittato per dare una risposta a questo gossip.

“Volevo tranquillizzarvi”, ha esordito Arianna. “Perché sto leggendo un po’ di cose, mi stanno arrivando articoli…nulla di vero. Io e Andrea stiamo benissimo, tutto tranquillissimo”. Poi ha voluto fare una battuta interagendo con il suo cane: “O meglio, oddio Derek che ne dici? Sono passati quattro anni, potremmo cambiarlo il papà eh…che ne dici? Scegliamo un altro? Può essere…vi faremo sapere”.

Quindi i fan di Arianna e Andrea possono stare tranquilli, nessuna crisi e va tutto a gonfie vele tra loro.