Isola, naufraghi costretti a cambiare spiaggia: arriva un nuovo provvedimento

Debora Parigi | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Poche ore alla messa in onda della semifinale dell’Isola fei famosi, quindi alcuni concorrenti non approderanno alla Finale per davvero un soffio. Nel daytime di oggi andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, quindi, abbiamo visto cosa è accaduto ai naufraghi in queste ultime 24 ore e ci sono state un po’ di novità.

Ai concorrenti è infatti arrivata una comuncazione da parte dello spirito dell’Isola in cui venivano informati che si sarebbero dovuti trasferire. Quindi dovevano prendere tutti i loro averi e le cose di cui avevano bisogno e caricarle sulla barchetta che li avrebbe trasferiti. Quello non caricato sulla barca sarebbe andato perso.

In tutta fretta i naufraghi hanno fatto il trasloco e sono stati portati sull’Isola di Sant’Elena. Arrivati lì sono iniziate le prime discussioni, poiché Helena è stata accusata di aver pensato di prendere solo le sue cose e non pensare ad altri oggetti che potevano servire. Ma non finisce qui, perché arrivati su questa spiaggia (che alcuni conoscono già motlo bene), è arrivata una nuova comunicazione. E si è trattato di un vero e proprio provvedimento.

Lo spirito dell’Isola ha fatto sapere ai concorrenti dell‘Isola dei famosi che nei prossimi giorni erano previsti dei temporali. Nel trasferimento da un’isola all’altra, si sono scordati il telo antipioggia. Per questo motivo Pamela, leader in carica, ha dovuto prendere una decisione: fuoco spento per 24 ore oppure passare il ruolo di leader alla sua nemica Helena. Pamela ha scelto la seconda opzione, trovandola meno grave dell’altra. Ecco che quindi abbiamo per i giorni prima della semifinale Helena leader del gruppo.