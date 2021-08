1 Arisa e Raffaele Renda insieme sul palco

Arisa sta portando avanti la sua carriera musicale e negli ultimi giorni è stata presente al Festival di Catonateatro a Reggio Calabria. Qui si è esibita con alcune canzoni fino a quando non è avvenuto l’incontro con uno dei suoi ex allievi di Amici. Stiamo parlando di Raffaele Renda, che ha sempre difeso dalle critiche. I due hanno portato il brano “Focu Meu“. La promessa di portarlo in uno dei suoi concerti era stata avanzata già durante il talent di Canale 5. Qui di seguito, quindi, possiamo vedere un breve video del momento.

Me lho chiedo anch'io come si diventa Raffaele 😂😂😂 https://t.co/TvpOsR477t — arisa mylife (@CristelLucarel1) August 18, 2021

Sentiamo Raffaele cantare per un breve momento e poi si scatena l’applauso del pubblico, tra urla e fischi di incitamento. Il tenero momento si conclude con un abbraccio ad Arisa. Purtroppo la cantante, però, non avrà l’occasione di creare un legame del genere con nessun altro ragazzo di Amici 21. Questo perché l’artista non è stata confermata per la nuova edizione. In un primo momento sembrava così, come ben sappiamo, ma a un certo punto le carte in tavola sono cambiate. Lorella Cuccarini è stata spostata nel banco di canto e la cattedra di danza sarebbe dovuta andare a Raimondo Todaro. O meglio, così si pensava.

Questi ultimi giorni sembrano aver fatto chiarezza su alcuni punti, lasciandone però tanti altri nell’ombra. Todaro, infatti, ha commentato in un’intervista la sua tanto chiacchierata presenza nel talent di Maria De Filippi. Per scoprire le sue parole non rimane che continuare a leggere…