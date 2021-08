1 Arisa abbandona Amici e Lorella passa al canto

Qualche tempo fa il settimana le Chi aveva rilasciato uno scoop secondo il quale Arisa avrebbe continuato a fare parte del cast di Amici anche nell’edizione numero 21. Si vociferava, infatti, che la cantante avesse rifiutato l’ingaggio a Pekin Express per poter continuare a lavorare accanto a Maria De Filippi. Peccato, però, che le carte in tavola sembrano essere cambiate proprio in queste ore. A rivelare un retroscena alquanto sorprendente, infatti, ci ha pensato il sito Dagospia.

Nella rubrica “Candela Flash“, infatti, possiamo leggere quanto segue: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?“. Prima di rispondere a questa domanda passiamo per un attimo a parlare di Lorella Cuccarini e la novità che la riguarda. Come sappiamo lei è confermatissima nel ruolo da giudice nel talent di Canale 5. Questo il suo commento al settimanale Oggi:

Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista.

Sempre Dagospia, però, oltre che l’addio di Arisa ad Amici, informa anche che sarà proprio Lorella Cuccarini a prendere in mano la cattedra come professoressa di canto. Scelta nemmeno troppo strana se si pensa che oltre al ballo ha anche una carriera come cantante soprattutto nei musical. E al suo fianco? Un nome di chi si sta parlando molto nelle ultime settimane. Ci stiamo riferendo a Raimondo Todaro. Il ballerino, infatti, dovrebbe diventare maestro di danza nella scuola di Maria.

Sembra quindi confermata l’ipotesi di Todaro come professore di ballo nel talent show, come già affermato anche dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Manca, però, ancora l’ufficialità da parte di Mediaset e della produzione. Se le cose andranno davvero così lo sapremo soltanto tra qualche settimana con assoluta certezza. Nel frattempo rivediamo in che modo Raimondo è giunto a questo punto…