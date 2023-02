Arisa scoppia in lacrime ad Amici: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”

NEWS

Debora Parigi | 12 Febbraio 2023

Amici 22 Sanremo

Momento di commozione per Arisa ad Amici che si è dispiaciuta perché Amadeus sono due anni che non la riprende a Sanremo.

Le dichiarazioni di Arisa ad Amici sulla mancata partecipazione a Sanremo

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici 22 in cui ci sono stati molti momenti di commozione. Tra questi ce n’è stato uno verso la fine che ha coinvolto Arisa. Poco prima Aaron, Angelina e Federica hanno fatto una prova sul brano Let It Be.

Così dopo Maria De Filippi ha proposto ad Arisa di cantante con le due allieve donne Let It Be. La prof all’inizio si è tirata indietro dicendo che lei era una di quelle che aveva bisogno di preparazione. Poi alla fine ha accettato e tutte e tre hanno cantato un pezzetto del brano. Quello che si è notato è che l’artista ha dato molto spazio alle due allieve di Amici.

Tornata a sedere, ha spiegato perché ha fatto questo. Scoppiando in lacrime ha detto che lei si sente spesso sopravvalutato e non all’altezza. Crede di aver avuto solo fortuna in passato. E ha aggiunto che preferisce dare spazio ai giovani, a coloro che hanno il fuoco dentro in quel momento e farsi da parte. Sia Maria che Rudy, Lorella ecc le hanno detto che il talento non passa mai di moda.

Ma è a questo punto che lei ha fatto una rivelazione con un velo di tristezza, tirando in ballo Sanremo e Amadeus. Ha infatti detto: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. Lasciando intendere che quindi non è più all’altezza della musica attuale. Subito è arrivata la risposta di Rudy Zerbi che le ha detto: “Se tu non vieni a Sanremo, significa che non sei un’artista? Stai a preoccuparti se qualcuno ti ha preso a Sanremo o no? E sti cazzi tu sei Arisa!”.

Successivamente, mentre si stava esibendo Tiziano Ferro ospite della puntata, Arisa e Zerbi si sono abbracciati. Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV.