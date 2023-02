Amici 22, Federica scoppia in lacrime mentre si esibisce e fa commuovere Rudy e Lorella (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 12 Febbraio 2023

Amici 22

Esibizione da lacrime per Federiva nella puntata di oggi di Amici 22, tanto da far commuovere anche i professori.

L’emozione di Federica di Amici 22 durante l’esibizione

In un daytime di questa settimana di Amici 22 abbiamo visto Federica preparare un pezzo, “Portami a ballare“, che l’ha fatta commuovere molto in studio insieme ai professionisti del canto. Il brano, infatti, le riporta alla mente la mamma che le manca molto in questi mesi di lontananza.

Nella puntata di oggi del talent, dopo le gare di canto e ballo, Maria De Filippi ha fatto scendere Federica per farle cantare questa canzone di fronte a tutti. E, come ci si aspettava, l’allieva di Arisa si è molto commossa. Mentre cantava è scoppiata a piangere ed è andata avanti nella sua esibizione.

Questa sua performance ha fatto commuovere tantissimo anche Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi che si sono mostrati con gli occhi lucidi. E anche Maria De Filippi se n’è accorta facendolo notare a tutti. Il pubblico inoltre è scoppiato in una standing ovation. E anche gli altri allievi della scuola si sono alzati tutti in piedi, facendoci notare alcune lacrime.

Ma non finisce qui perché la conduttrice è poi intervenuta dicendo che quelle scene di commozione mostrate nel daytime sono state viste anche dai genitori di Federica. I ragazzi non possono incontrare i famigliari, per vari motivi, ma la mamma della ragazza ha voluto dimostrare la sua vicinanza. Così le ha fatto recapitare il suo ciambellone che è stata davvero molto apprezzato.

