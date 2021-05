2 Arisa e Tancredi: i loro rapporti oggi

Il rapporto tra Arisa e Tancredi continua a tenere banco anche a distanza di qualche settimana dalla finale di Amici 20. Il tutto parte da una segnalazione fatta da alcuni utenti sul web. Secondo quanto riportato infatti l’allievo avrebbe defollowato su Instagram la sua insegnante dopo la sua eliminazione dal programma nel corso della semifinale. In poche ore la notizia si è diffusa a macchia d’olio sul web e ha costretto il cantante di Las Vegas a fare un chiarimento ufficiale.

“Uscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente“, ha dichiarato Tancredi. Nessun litigio o discussione in corso tra i due, come invece hanno creduto per diverse settimane tanti seguaci del talent show. Nelle ultime ore però si è tornato nuovamente a parlare del rapporto che lega la prof e il suo ex allievo. Questo perché Arisa, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, si è lasciata andare ad un’onesta rivelazione sul conto di Cantù Rajnoldi.

“A Tancredi ho già chiesto di scrivermi un pezzo, ma non mi ca*** molto il ragazzo devo dire la verità – ha raccontato la cantante – è uno di quei giovani che non mi cag*** tanto, ma non è un problema perché anche mia sorella è così“. Ad oggi Tancredi non ha risposto alle affermazioni dell’interprete de La notte, che ha anche parlato del suo rapporto con altri due protagonisti della ventesima fortunata edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

