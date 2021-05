Tancredi ha defollowato Arisa su Instagram? La segnalazione

1 Segnalazione su Tancredi

Senza dubbio uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è stato Tancredi. Il cantante infatti fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico e dei professori, in particolare quello di Arisa. Proprio quest’ultima ha concesso al suo allievo di arrivare fino al Serale, dove ha avuto modo di mostrare il suo talento. Nonostante il grande successo ottenuto, il cantante nel corso della semifinale è stato eliminato ed ha così dovuto lasciare la scuola ad un passo dal traguardo finale.

Tuttavia però per l’artista è già arrivata una grande soddisfazione. Tra pochi giorni Cantù Rajnoldi pubblicherà il suo primo EP, intitolato Iride. L’album è già preordinabile su Amazon e su tutte le piattaforme streaming, e in molti non vedo l’ora di ascoltare il primo progetto del cantante, che conterrà naturalmente anche l’ormai iconica Las Vegas.

Nel mentre però in queste ore è arrivata una segnalazione da parte del web proprio su Tancredi. Pare infatti che il giovane artista abbia defollowato Arisa su Instagram! La cantante infatti non compare nell’elenco delle persone seguite da Cantù Rajnoldi e a quel punto in molti si sono insospettiti.

Tuttavia è da precisare che non è ben chiaro se il protagonista di Amici 20 abbia mai seguito Arisa. Pare infatti strano che dopo la sua eliminazione l’allievo di Rosalba abbia deciso di toglierle il follow, specie dopo le bellissime parole che quest’ultima ha speso per lui nel corso dei vari mesi. In attesa di saperne di più in merito, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando un ex protagonista di Amici ha svelato di fare il tifo proprio per Cantù Rajnoldi.