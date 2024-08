Astista e medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha fatto impazzire tutti con la sua impresa sportiva. Conosciamo meglio chi è Armand Duplantis: età, altezza e peso, origini, fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Armand Duplantis

Nome e Cognome: Armand Gustav Duplantis (conosciuto come Armand Duplantis o Mondo)

Data di nascita: 10 novembre 1999

Luogo di nascita: Lafayette, Louisiana, Stati Uniti

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 81 centimetri

Peso: 79 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: astista

Fidanzata: Armand ha una fidanzata di nome Desiré Inglander

Tatuaggi: Armand non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @mondo_duplantis

Armand Duplantis età, altezza e peso

Chi è il campione del mondo del salto con l’asta? Lui è Armand Duplantis! Dov’è nato, quali sono le sue origini e quanti anni ha? Partiamo con il dire che è nato a Lafayette, Louisiana, negli Stati Uniti il 10 novembre 1999. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione. L’astista svedese ha origini americane e ha la cittadinanza statunitense.

Quanto è alto Armand Duplantis e qual è il suo peso? L’atleta è alto 1 metro e 81 centimetri per un peso pari di 79 kg.

Perché Duplantis è detto “Mondo”? L’atleta si chiama così perché iniziò a detenere i record mondiali da quando aveva 10 anni d’età e presto ha conquistato anche dei titoli. A dargli questo soprannome sono stati i suoi genitori. Mondo è un diminutivo di Armand alla francese. E a quanto pare è stato un vero e proprio portafortuna nella sua carriera.

Vita privata

Cosa sappiamo ancora della vita privata di Armand Duplantis? Ha una fidanzata?

Se parliamo della sua famiglia sappiamo che lo sportivo è figlio d’arte. I suoi genitori sono gli sportivi Helena Duplantis e Greg Duplantis. Armand ha dei fratelli e sorelle? Ben tre per la precisione: Antoine, Johanna e Andreas.

Mentre se parliamo di sentimenti sappiamo che l’astista è fidanzato e la sua dolce metà è Desiré Inglander. Si sono conosciuti per la prima volta alla festa svedese di mezza estate, nel 2020 a Stoccolma.

Inizialmente però non è stato amore a prima vista. Lui ha provato ad avvicinarsi all’attuale ragazza, ma lei è parsa indifferente all’inizio e non cercava l’amore. Duplantis però con pazienza non si è arreso e ha provato a contattarla e corteggiarla attraverso i social.

Alla fine Armand Duplantis è riuscito nel suo intento di fare breccia nel cuore di Desiré e l’anno successivo si sono mostrati insieme anche sui social. Da quel momento in poi Inglander è sempre stata presente durante le gare del suo fidanzato. E, come vedremo, era presente anche a Parigi 2024.

Dove seguire Armand Duplantis: Instagram e social

Se volete restare in contatto con Armand Duplantis e seguirlo in tutte le sue imprese sportive, potete farlo seguendolo sui social. L’astista è presente in tutte le maggiori piattaforme, da Facebook a Twitter, per passare a Instagram e TikTok.

E proprio su Instagram che condivide maggiormente la sua vita e le sue vittorie. Non mancano anche scatti tratti da momenti di relax, dove non manca la sua fidanzata Desiré.

Carriera

Così come tanti altri sportivi, anche qui è interessante scoprire il suo percorso nel mondo dello sport. Una carriera straordinaria quella di Armand Duplantis, che vi racconteremo qui a seguire. Chi ha vinto il salto con l’asta alle Olimpiadi e qual è il record del mondo di salto con l’asta? Ora vi daremo tutte le risposte.

A partire dal 2015 rappresenta la Svezia, nazione di sua madre, ma come detto ha mantenuto la doppia cittadinanza. Oggi detiene il record mondiale con l’asta per aver raggiunto la misura di 6,25 metri durante la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

E lo era anche quando Duplantis ha raggiunto un traguardo eccezionale alle Olimpiadi: oro olimpico nel salto con l’asta e record del mondo con un salto di 6,19 metri all’ultimo tentativo. Lo sportivo poi è corso ad abbracciare e baciare la sua fidanzate, per poi festeggiare anche con il suo team.

Ancor prima, però, sono stati tanti i traguardi raggiunti. Pensiamo quando a 18 anni a Berlino durante i campionati europei nel 2018 ha saltato 6,05 metri. Un vero record mondiale under 20. A Doha nel 2019 ha invece trionfato con la medaglia d’argento.

Poi nel corso degli anni Armand Duplantis ha stabilito e superato altri record mondiali, migliorandosi di anno in anno e andando via via a prendersi dei trofei. Tra i tanti pensiamo all’oro di Tokyo nel 2020 con una misura di 6,02 metri, migliorandosi poi due anni più tardi fino ad arrivare a 6,21 metri.

Andando avanti, per arrivare agli ultimi anni nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale consecutivo a Budapest e ha migliorato il suo salto a 6,23 metri al primo tentativo. Il 2024 non è stato da meno, con un seconda medaglia d’oro consecutiva ai mondiali indoor di Glasgow con un salto di 6,05 metri. Un traguardo migliorato ancora a 6,24 metri. Agli Europei di Roma è arrivato al terzo oro continentale consecutivo con 6,10 metri, altro record nella competizione.

Fino ad arrivare a Parigi 2024, quando il 5 agosto ha vinto l’oro olimpico consecutivo e un record nel salto di 6,25 metri. Quanto è lunga l’asta usata da Duplantis in gara? Le aste sono lunghe fra 5,10 e 5,30 metri e pesanti da 1,3 a 3 kg.

Dopo i Giochi Olimpici alla Diamond League ha saltato 6,26 metri realizzando un altro record del mondo!