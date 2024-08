Pallavolista molto apprezzato e dal talento straordinario, conosciamo meglio chi è lo schiacciatore dell’ItalVolley maschile, Daniele Lavia. Qui a seguire tante curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza e peso, per passare alla vita privata, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Daniele Lavia

Nome e Cognome: Daniele Lavia

Data di nascita: Cariati (Cosenza)

Luogo di nascita: 4 novembre 1999

Età: 24 anni

Altezza: 2 metri

Peso: 88 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: pallavolista

Fidanzata: Daniele ha una fidanzata di nome Elena

Tatuaggi: Daniele non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @dan_lavia15

Daniele Lavia età, altezza e peso

Quanti anni ha e dov’è nato Daniele Lavia? Lo schiacciatore dell’ItalVolley è nato a Cariati, in provincia di Cosenza, il 4 novembre 1999 ed è del segno dello Scorpione. La sua età è di 24 anni.

Ma l’altezza e peso di Lavia quali sono? Daniele è alto ben 2 metri e ha un peso pari a 88 kg.

E ancora a proposito della biografia, cosa studia Daniele Lavia? Secondo quanto riportato dal sito “Consulenti del lavoro”, l’atleta è iscritto alla facoltà di Economia e ha fatto sapere: “Vorrei fare il Consulente del Lavoro, lo stesso mestiere dei miei genitori”.

Vita privata: Lavia ha una fidanzata?

Passiamo alla vita privata. Chi sono i genitori di Daniele Lavia? Il papà e la mamma del pallavolista si chiamano Franco Lavia e Sabrina Tortello.

Chi è la fidanzata di Daniele Lavia? L’atleta è fidanzato con una ragazza di nome Elena. Spesso sui social si mostrano insieme.

Dove seguire Daniele Lavia: Instagram e social

Sicuramente chi è amante della pallavolo conosce molto bene Daniele Lavia e lo sostiene su tutti i social. Ma c’è chi, magari, l’ha scoperto mediante eventi sportivi come gli Europei, i Mondiali o le Olimpiadi.

Dunque ci si chiede: Lavia è sui social? La risposta è sì! Per chi volesse può seguirlo su Facebook, ma anche su Twitter, ha un profilo LinkedIn ed è ovviamente presente su Instagram.

L’atleta azzurro condivide momenti di svago e di quotidianità con la sua fidanzata o le persone a lui care, ma c’è tantissimo anche dei suoi allenamenti, gare e vittorie sul campo.

Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Daniele Lavia è diventato spesso virale tra i fan della pallavolo di tutto il mondo, che sembrano essere rimasti colpiti non solo dalle prodezze sportive ma anche dalla sua bellezza. Un po’ come accaduto per atleti nostrani come Nicolò Martinenghi o Thomas Ceccon o lo svedese Armand Duplantis.

Carriera

Qual è la carriera di Daniele Lavia? L’atleta ha iniziato a giocare nel 2014/2015 nel Corigliano Volley in Serie A2. Con lo stesso team ha giocato anche in Serie B1. A seguire nel 2016/2017 si è aggregato alla Materdomini di Castellana Grotte in A2 dove ha giocato per due stagioni.

Si passa poi al 2018/2018 quando Lavia è arrivato a Porto Robur Costa di Ravenna, in Superlega, in cui ha giocato per due stagioni, prima di trasferirsi al Modena. A seguire è andato alla Trentino, sempre in Superlega dove ha vinto la Supercoppa Italia 2021, lo Scudetto 2022/2023 e la Champions League 2023/2024.

Tutto questo ha portato Daniele Lavia anche a raggiungere la nazionale e ottenere trofei importanti anche con gli Azzurri, da campionati Europei a Mondiali.

Tra le altre curiosità c’è chi si chiede che numero ha Daniele Lavia? Il pallavolista ha il numero di maglia numero 15. In che ruolo gioca? È uno schiacciatore.

In questi anni, come tanti altri atleti, anche lui ha subito degli infortuni. Non sappiamo invece quale sia lo stipendio di Daniele Lavia.