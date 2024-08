Quando va in onda il concerto di Annalisa e dove vederlo in TV? Sappiamo la scaletta? Tutte le risposte alle vostre domande!

Presto, come annunciato nelle scorse settimane, andrà in onda il concerto evento di Annalisa all’Arena di Verona. Ma quando? Conosciamo la scaletta con tutti i brani e chi sono gli ospiti? Dove vederlo in TV e streaming.

Quando va in onda il concerto di Annalisa

Dopo le registrazioni a maggio, tantissimi fan si sono domandati: ma quando va in onda il concerto di Annalisa in TV? Finalmente abbiamo una data e non più delle indiscrezioni sulla trasmissione dell’evento.

Ebbene il live della cantante tenutosi all’Arena di Verona andrà in onda, per la precisione, il 5 settembre in prima serata. Dunque l’orario di inizio dovrebbe essere intorno alle 21:30/21:35.

La scaletta delle canzoni

Coloro che non hanno potuto assistere dal vivo al concerto di Annalisa all’Arena di Verona, si domanderanno anche qual è la scaletta della serata e quali canzoni sono state selezionate dall’artista.

L’ex allieva di Amici porterà sul palco i seguenti brani: Euforia; La crisi a Saint-Tropez; Se avessi un cuore; Un domani; Eppure sentire (un senso di te) con Elisa; Ragazza Sola; Direzione la vita e Movimento lento.

Successivamente la scaletta del concerto di Annalisa prosegue ancora con i seguenti brani: La genesi del tuo colore con Irama; Bye Bye; Rosso Corallo; Tsunami; Mon Amour e Superclassico insieme a Ernia. Poi si proseguirà con: Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva; Vento sulla luna / Walking on the Moon; Tango con Tananai; Nuda; Stelle; Bollicine e Come saprei in duetto con Giorgia.

Infine si concluderà con: Tropicana / Disco Paradise; Il mondo prima di te / Dieci; Sweet Dreams (Are Made of This); Eva+Eva; Bellissima; Sinceramente e il gran finale con Indaco Violento!

Gli ospiti del concerto

Chi sono gli ospiti che saliranno sul palco con Annalisa Scarrone? Come già preannunciato nella scaletta, ad accompagnare la cantante in alcuni duetti davvero imperdibili ci saranno: Giorgia, Elisa, Irama, Tananai ed Ernia.

Ricordiamo anche, ovviamente, che il live dell’artista vede con lei anche il corpo di ballo.

Dove vedere il concerto di Annalisa in TV e streaming

Se infine volete sapere dove vedere il concerto di Annalisa in TV e in streaming, ve lo diciamo noi. Il live sarà trasmesso su Canale 5, ma sarà possibile vederlo anche sulla piattaforma (sito o app) di Mediaset Infinity.

Come d’abitudine saranno proposti video di esibizioni singole, ma anche il concerto per intero da vedere e rivedere quando si vuole.