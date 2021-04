Armando assente a Uomini e Donne: ecco il presunto motivo

1 Perché Armando non è a Uomini e donne?

Non vi siete accorti che a Uomini e donne manca una presenza decisamente di rilievo? Dopo l’assenza dell’opinionista Tina Cipollari, riapparsa dopo settimane in collegamento spiegando che sta facendo un trasloco, adesso qualcun’altro è assente. Stiamo parlando di uno dei protagonisti del parterre maschile del Trono Over. Avete capito chi? Si tratta di Armando Incarnato, l’imprenditore napoletano sempre molto attivo nel programma non solo per le sue conoscenze con le dame, ma anche per i suoi interventi.

Infatti da circa un paio di registrazioni Armando non c’è a Uomini e donne. Sicuramente abbiamo notato la sua assenza durante la sfilata a inizio settimana e ora anche nella puntata iniziata mercoledì. Ma cosa è successo al famoso cavaliere? In tanti se lo stanno chiedendo. E possiamo dire che, a differenza di Tina che aveva fatto preoccupare, lui è attivo sul suo profilo Instagram. Da questo possiamo arrivare alla conclusione che sicuramente sta bene.

Ma questo non spiega la sua assenza da Uomini e donne. In realtà lui stesso non ha dichiarato nulla e dai suoi post e storie non si riesce a capire. Sul web però c’è chi pensa che l’allontanamento momentaneo sia dovuto a motivi di lavoro e in particolare di recitazione. Armando Incarnato infatti in passato ha preso parte come comparsa (anche se abbastanza attiva) in varie serie TV girate a Napoli e la più famosa è stata Gomorra. Tempo fa lui stesso aveva detto che sarebbe tornato a recitare nell’ultima stagione di questa serie.

Per l’appunto dal 29 ottobre 2020, le riprese della quinta stagione di Gomorra si stanno svolgendo a Napoli ed era stato annuciato che termineranno ad aprile 2021. Considerando che queste puntate di Uomini e donne sono state registrate una o due settimane fa, è molto probabile che l’assenza di Armando sia dovuto proprio alla sua presenza sul set. Comunque alcuni utenti sui social riferiscono che presto tornerà negli studi del programma di Maria De Filippi. Ovviamente quello che stiamo dicendo sono supposizioni dovute a vecchie dichiarazioni del cavaliere e ai commenti sui social.

Ma vediamo alcune notizie che lo riguardano…