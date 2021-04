Dopo l'assenza delle ultime puntate, Tina Cipollari torna a Uomini e Donne e spiega perché non era presente in studio.

Il ritorno di Tina Cipollari

Nell’ultima settimana come sappiamo grande assente a Uomini e Donne è stata Tina Cipollari. Inaspettatamente infatti la storica ed amatissima opinionista del dating show di Maria De Filippi non era presente in studio per le ultime puntate e naturalmente gli utenti sul web si sono scatenati con diverse teorie. Online sono così spuntate una serie di fake news, che tuttavia non sono risultate essere veritiere. Nel mentre però sia la redazione del programma che la stessa Tina non hanno spiegato cosa stesse accadendo. A quel punto il mistero si è così infittito sempre più.

A sorpresa però poco fa, quando su Canale 5 è iniziata la nuova puntata di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito all’atteso ritorno di Tina. Tuttavia l’opinionista non si trova fisicamente in studio, ma è collegata via Skype e sta commentando come sempre tutto quello che accade ai protagonisti del Trono Over e Classico. Ma perché la Cipollari è stata assente nelle scorse puntate di Uomini e Donne e cosa è accaduto in realtà? A svelarlo è stata lei stessa a puntata iniziata.

Tina Cipollari ha raccontato che attualmente si trova a Torino, per via di un trasloco che la sta occupando più del previsto. L’opinionista dunque a breve lascerà definitivamente Roma, e si sposterà in Piemonte, dove vivrà nei prossimi anni.

Il pubblico nel mentre attende il ritorno di Tina anche in studio. Senza dubbio però una volta che questo impegnativo trasloco sarà terminato tornerà finalmente fisicamente a Uomini e Donne.

