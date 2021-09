1 La reazione di Armando Incarnato

Da anni uno dei personaggi più chiacchierati di Uomini e Donne è Armando Incarnato. Come è noto il Cavaliere del dating show di Maria De Filippi in più occasioni ha diviso per il web per via di alcuni suoi atteggiamenti, ma senza dubbio è uno dei principali volti del Trono Over. I fan più fedeli del programma sanno bene che nel corso del tempo Armando ha avuto numerose liti, a volte anche furiose, con Gianni Sperti. Il celebre opinionista infatti non ha mai creduto alla buona fede di Incarnato, e per questo motivo in diverse occasioni gli è andato contro, dando il via a numerosi botta e risposta. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso i social. Un’utente infatti, sotto a un recente post Instagram del Cavaliere, ha paragonato Armando proprio a Gianni, affermando:

“Non vorrei offenderti, ma in questa foto somigli a Gianni Sperti”.

A quel punto è arrivata la reazione di Armando Incarnato, che contro ogni previsione ha affermato:

“Non è un’offesa, è un bellissimo uomo”.

Nel mentre il pubblico si chiede cosa accadrà nelle prossime settimane a Uomini e Donne e se Armando Incarnato riuscirà finalmente a trovare la compagna della sua vita. In attesa di scoprirlo però vediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando un noto ex Cavaliere ha svelato che tornerebbe all’interno del dating show per corteggiare una nemica di Gemma Galgani. Rivediamo di chi si tratta e le sue dichiarazioni in merito.