Debora Parigi | 16 Settembre 2023

Asia Argento ospite a Verissimo parla di Morgan

Questo pomeriggio, sabato 16 settembre, a Verissimo è stata ospite Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, avuta dall’ex Morgan. Dopo aver parlato della loro vita di madre e figlia, c’è stato anche spazio per parlare appunto del cantante. E in particolare per svelare in che rapporto sono con lui. Anna Lou ovviamente ha un bel rapporto col padre, si vedono e si sentono. Un po’ diversa è la situazione tra lui e Asia.

“Non abbiamo rapporti”, ha detto l’attrice. “Ogni tanto mi manda della musica…così di notte mi arrivano delle canzoni sue. E ascolto questa musica perché è un artista sempre interessante”. A quel punto Silvia Toffanin l’ha interrotta dicendole che lui aveva detto detto a marzo di quest’anno che non aveva mai smesso di amarla.

Dopo queste parole Asia Argento ha detto una frase che ha gelato il pubblico: “Però mi chiedo se una persona come lui sia capace di amare”. Ha quindi continuando dicendo: “Perché quando ci si ama troppo, è difficile amare gli altri. O forse ci si odia troppo”. Ha quindi raccontato quello che prova lei: “Io gli voglio bene. Penso che sia stato il grande amore della mia vita”.

Anna Lou ha detto che sua madre non le ha mai parlato male del padre e l’ha sempre incoraggiata a vederlo e avere rapporti con lui e far parte della sua vta. Asia ha poi continuato spiegando la sua severità nelle parole che ha usato.

“Io l’ho conosciuto quando lui aveva 27 anni e so il suo grande potenziale. E credo che non sia mai troppo tardi per esprimerlo. Il suo grande potenziale è come musicista, come artista, non come persona molto intelligente che parla in TV. Lui dovrebbe fare la musica secondo me. Non mi devo permettere di intromettermi. Ma come fan spererei di ascoltare la sua musica non solo nel telefono di notte, ma anche una bella canzone in classifica”.

Potete rivedere l’intervita integrale sul sito di Mediaset Play.