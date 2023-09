Maria De Filippi in un divertente spot di Vita da Carlo 2 insieme a Carlo Verdone – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 16 Settembre 2023

In Vita da Carlo 2 di Carlo Verdone c’è anche Maria De Filippi

Proprio ieri, venerdì 15 settembre, è uscita su Paramount Plus la seconda stagione di Vita da Carlo (la prima era stata trasmessa su Prime Video). Si tratta della serie diretta e interpretata da Carlo Verdone che racconta la sua vita. Uno show molto divertente e allo stesso tempo davvero interessante che piace tanto al pubblico. E in questa seconda stagione c’è anche Maria De Filippi.

Della notizia lo sapevamo già quando lo stesso Verdone ne aveva parlato. Proprio l’attore e regista aveva voluto fortemente la conduttrice Mediaset. Aveva infatti raccontato: “Con Maria ci conosciamo, siamo amici. Mi ha colpito quanto è stata collaborativa. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito: ‘Non c’è problema. Fatemi sapere le date’. Mi capita di chiedere a colleghi attore di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese. Lei no, ed è stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta”.

E Maria De Filippi è apparsa anche in uno dei tanti spot che promuovo Vita da Carlo 2. Questo è davvero molto divertente come possiamo vedere.

Nella seconda stagione di Vita da Carlo c’è anche, come già più volte annunciato, Sangiovanni. Per questo motivo Verdone voleva anche Maria De Filippi. Nella serie, infatti, il cantante (che interpreta se stesso) viene scelto per interpretare Carlo Verdone da giovane in un film che vuole realizzare. Sull’ex allievo di Amici ha detto:

“Nella serie me lo impone il mio produttore. Vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra lui da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto? Quando nella serie lo vedo mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non ha mai recitato, è pure un po’ timidino… E invece…”.