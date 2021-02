Astro Novella di Joss: Fiordaliso sotto l’influenza di Venere

Una vita dedicata alla musica, l'amore infinito per gli animali e tanta determinazione: questa è Fiordaliso, anche per le stelle di Joss.

La carta natale di Fiordaliso

Grande artista dal cuore d’oro, forte sensibilità volta all’aiuto dei deboli, degli animali e delle anime indifese. Sono fra i tratti distintivi della nostra Fiordaliso (Acquario ascendente Capricorno).

Determinata e forte nel raggiungere i propri obiettivi, nasce con una splendida congiunzione di Sole e Venere, uno nel segno dell’Acquario all’ultimo grado e l’altro in Pesci al quarto grado.

Splendida è questa Venere in Pesci, che segna in lei un’anima volta all’aiuto del prossimo perché dotata di forte sensibilità. Grande osservatrice, molto severa con se stessa, stacanovista d’eccellenza. Venere è collegata energeticamente bene con Nettuno nel suo nono campo in Bilancia, segno amante dell’armonia e dell’assenza di giudizio perché tollerante agli estremi.

Portata indiscutibilmente al canto, alla musica, alla fantasia. Di certo una carriera non semplice e molto faticata nel raggiungimento della vetta (Saturno nel nono campo).

Si ama molto, e si dedica anima e corpo a chi crede in lei, a chi la ama. Non tradirebbe mai chi le regala sincerità.

Prove e colpi bassi

Uno zodiaco che invece segna innumerevoli bassi colpi da lei subiti, da chi le è stata accanto. Testa alta sempre, e un granitico ascendente Capricorno sicuramente in grado di parare colpi subdoli, di anime poco nobili.

Le prove le ha vissute, e anche innumerevoli. Ma è sempre riuscita a dimostrare che la luce di un gesto di generosità rischiara anche le ombre più fitte.

Nata per lo spettacolo, per la musica, per la televisione. Venere rappresenta la voce, perché pianeta maestro del segno del Toro. Nello zodiaco di Fiordaliso c’è una Venere importante, da considerarsi dominante zodiacale per la sua forte posizione nel segno nettuniano dei Pesci, e per la sua presenza nel secondo campo di domificazione. Campo del lavoro, dei proventi e oneri collegati alla propria attività professionale. Insomma, nata per fare musica e spettacolo.

Giove nel quinto campo dei Gemelli mette in luce il suo divenir madre in giovane età. Il quinto campo rappresenta le gravidanze, quelle fisiche ma anche creative.

Il suo primo figlio lo ebbe all’età di quindici anni. Anche le prime “gravidanze creative”, i primi spettacoli musicali della sua strabiliante carriera risalgono proprio all’età dell’adolescenza.

Uno zodiaco splendido coadiuvato da un assetto stellare unico per la presenza di una Luna alta nel segno della Vergine, ottavo campo.

L’amore per gli animali

È recente la notizia della terribile morte del suo amato chihuahua, sofferenza estrema per noi amanti degli animali. Gli animali hanno un’anima molto più viva, più colorata di quella degli uomini, perché non schermata dalla Matrix della mente.

Secondo la teosofia Steineriana le anime degli animali (e in particolare quelle dei cani) sono l’ultimo step che deve affrontare il Frammento di Vita Cristico, prima di incarnarsi nel corpo di un Uomo. Passaggio ineluttabile attraverso il metafisico Ponte arcobaleno: ponte di energia astrale che collega lo spazio della Luna (kamaloka) con l’accesso al Mondo Spirituale (devachan).

Fortuna vuole che la nostra brava Fiordaliso abbia accanto a sé amicizie uniche, che hanno saputo supportarla in questo difficile momento. E anche noi ci stringiamo a Fiordaliso per la sua perdita.

Un abbraccio di cuore e ti auguriamo cento, mille giorni per te di felicità!

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.