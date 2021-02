Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga

Carlotta Dell’Isola è fra le protagoniste del nuovo numero di Novella 2000, per il quale è stata intervistata dal nostro Armando Sanchez. Dopo aver partecipato al Grande Fratello VIP, durante il quale il fidanzato Nello le ha chiesto anche la mano, è stata travolta dagli insulti del web. Web che peraltro le ha anche affibbiato una presunta anoressia come giustificazione alle lunghe extension indossate nelle settimane trascorse in casa. Niente di vero, naturalmente, a differenza delle opinioni reali e fondate che invece Carlotta ha esposto ai suoi follower sul coinquilino Andrea Zenga.

Carlotta si è espressa su Andrea Zenga tra le Instagram Stories, ma le sue esternazioni sono diventate un pretesto per attaccarla. Non solo semplici offese, ma addirittura vere e proprie minacce che non hanno potuto fare a meno di metterla in allarme.

Ricostruiamo però dall’inizio come sono andate le cose, attraverso le parole della stessa Carlotta.

“Andrea e io siamo arrivati insieme al GFVip. Prima di entrare nella Casa ci eravamo promessi di supportarci a vicenda. È un ragazzo perbene, di sani principi, non mi permetterei mai di giudicarlo. Ma ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettata“. “I follower mi hanno chiesto alcune opinioni sui miei ex compagni del GFVip. Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga, ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene. Solo questo, non ho detto niente di così grave”.

Attacchi e minacce

Eppure la reazione della Rete si sarebbe rivelata violenta e aggressiva.

“Sono ancora sconvolta. Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte. Ora ho anche paura di uscire da sola, perché dopo quello che mi hanno detto potrei ritrovarmeli dietro l’angolo. Sono momenti che non auguro a nessuno. Non mi era mai successa una cosa simile”.

D’accordo con il suo Nello, Carlotta è determinata ad adire per vie legali nel caso in cui il polverone non si plachi.

Carlotta Dell’Isola è stata anoressica?

E dire che già mentre si trovava nella casa del Grande Fratello VIP Carlotta aveva inconsapevolmente subito le calunnie della Rete. La Dell’Isola, infatti, ha innescato il gossip sulle extension che si era applicata prima di entrare nel reality. Extension che qualcuno aveva definito di pessima qualità, e che altri hanno voluto giustificare con assurde illazioni.

Si è detto infatti che in passato Carlotta Dell’Isola abbia sofferto di anoressia, e che questa patologia le abbia provocato un’ingente perdita di capelli. Tutto falso, naturalmente, e l’ex volto di Temptation Island non perde tempo per rimbeccare alle infamie delle malelingue.

“Prima di entrare nella Casa del GFVip ho applicato delle extension perché, considerando la durata del programma, avrei avuto problemi di ricrescita. L’ho fatto solo per una questione estetica, nient’altro. Invece in tanti hanno scritto che io ero malata di anoressia, che avevo perso i capelli per lo stesso motivo e via dicendo. Non sanno cosa inventarsi pur di screditare le persone. A questo punto lo dico a voce alta: ragazze e ragazzi, smettetela di fare strane supposizioni. Io sto benissimo, non preoccupatevi troppo per me“.

Infine, Carlotta ha parlato anche del tanto atteso matrimonio con Nello, che però al momento la coppia ha deciso di rimandare a quando l’emergenza Covid si sarà allentata. Nessuno dei due, infatti, ha intenzione di rinunciare a una cerimonia piena di gente che celebri l’amore esplosivo che li ha uniti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.