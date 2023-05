Astro Novella di Joss: il mezzo secolo di Heidi Klum

NEWS

Redazione | 31 Maggio 2023

Heidi Klum (Gemelli ascendente Leone agli ultimi gradi) nasce con uno stellium di pianeti nel decimo campo solare, simbolo indiscusso di notorietà e di successo.

La luna presente in Gemelli garantisce capacità di comunicare, attraverso il corpo e la parola.

Oggi è diventata una ricercata conduttrice di successo dopo una carriera sfavillante come super modella internazionale.

Ebbene sì, il personaggio protagonista di questa Astro Novella è una delle modelle più acclamate dalla critica, divenuta top model insieme a un’altra manciata di colleghe nel mondo.

Heidi Klum è una donna che tempo non ne ha perso affatto, cominciando subito dopo l’adolescenza a salire sulle passerelle e a vincere innumerevoli concorsi di bellezza.

Comportamento spiegato astrologicamente dalla ferrea congiunzione Saturno-Venere-Mercurio, che ne disegnano un’immagine granitica, ambiziosa, determinata, caparbia, colpevole anche la sua origine tedesca.

Carattere mitigato dal freddo germanico e stelle fisse che nel suo zodiaco sono certezze della sua grande fortuna, dettata anche da un corpo fisico appariscente, magnetico, sensuale, ad oggi ricercato dalle giovani tramite palestra e chirurgia.

Spirito umanitario e un successo con l’altro

In evidenza anche Marte nel settimo campo in Pesci: Heidi è particolarmente predisposta all’aiuto del prossimo. L’aspetto umanitario traspare dalle cospicue donazioni alle associazioni di volontariato presenti in America e nel Mondo. E quel Plutone nel secondo campo solare grida a una vita di denaro che come pioggia la bagna, un “Re Mida” al femminile: tutto ciò che tocca diventa oro, ricchezza.

Soltanto sedicenne le fu proposto un contratto di 300.000 euro l’anno per alcune sfilate con marchi prestigiosi. Rifiutò per proseguire la carriera scolastica nell’ambito del fashion design.

Oltre a essere una donna intelligente che ha coltivato un amore viscerale per la cultura e la buona lettura, si è dedicata ai viaggi per inseguire il sogno di sfilare sulle principale passerelle del Mondo, acquisendo gradualmente fama e non deludendo mai il suo pubblico. Ha girato il mondo: da Parigi a Milano toccando Miami e stabilendosi a New York, dove oggi conduce una delle trasmissioni più in voga in ambito fashion.

Sarà quel Giove al trigono della Luna a regalarle sempre successi su successi. Uno zodiaco da invidia!

a cura di Joss