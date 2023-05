NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2023

x factor 2023

La giuria e il conduttore di X Factor 2023

Mancano diversi mesi alla partenza di X Factor 2023, tuttavia la grande macchina del talent show si è già messa in movimento. Tra pochissimi giorni infatti da Milano inizieranno le Audizioni, e in molti si chiedono chi sarà quest’anno a far parte del programma.

Nel mentre poco fa è arrivata la notizia che tutto il pubblico stava aspettando. Gli account ufficiali della trasmissione infatti hanno annunciato non solo la giuria, ma anche il conduttore ufficiale della prossima edizione.

Già da settimane numerose erano state le indiscrezioni in merito, ma adesso arriva finalmente la conferma da parte della produzione.

Andiamo dunque a scoprire chi condurrà quest’anno il talent show.

Francesca Michielin alla conduzione di X Factor 2023

Dopo il successo incredibile dello scorso anno, Francesca Michielin viene annunciata ufficialmente come conduttrice di X Factor.

La cantante torna così per il secondo anno di fila a prendere in mano le redini del programma, e in merito sui social del talent si legge:

“La conduttrice del cuore per eccellenza riprendere le redini di XF2023. Francesca ti aspettiamo”.

Ma da chi è composta la giuria? Andiamo a scoprirlo.