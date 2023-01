Astro Novella di Joss: le stelle di Enrico Mentana

Spettacolo

Redazione | 12 Gennaio 2023

Qual è il profilo astrologico di Enrico Mentana, Capricorno per eccellenza ma non convenzionale? Ce lo racconta il nostro Joss

Un Capricorno non convenzionale

Enrico Mentana, Capricorno DOC, molto razionale e pragmatico mostra una carta del cielo pregna di valori acqua e aria. Si evidenzia così la sua natura empatica e connessa alla sfera delle emozioni.

Grande disposizione energetica al sapere, con la congiunzione di Mercurio dall’Acquario a Chirone, pianeta guaritore dalla avversità. E per guaritore si intendono tutte le difficoltà di cui egli stesso tratta nel corso delle sue trasmissioni televisive.

Conosciuto ai più per aver fondato il Tg5 e poi il TgLa7, e come conduttore per i commenti pungenti che sempre esprime con arguzia e semplicità.

La congiunzione di Nettuno e Urano dal Cancro mette in luce una sua autenticità nell’esprimere il proprio pensiero, tralasciando forme retoriche delle comunicazioni spesso accompagnate da alcuni suoi colleghi.

Anche Marte alla cuspide del segno arietino evidenzia come non abbia mezze misure, o meglio non abbia oggi mezze misure per condurre i suoi programmi.

Quando sostiene attivamente un’idea, si batte per vincere e per evidenziare le ingiustizie. Molte sono state infatti le scelte che lo hanno reso un giornalista indipendente, in grado di dire “no” quando necessario, senza lasciarsi intimorire dal sistema distorto dell’informazione.

Vivace nella vita, poco sotto le lenzuola

La libertà è stata sempre il cardine della sua intera vita, complice la presenza di Mercurio dall’Acquario, che lo ha sì reso molto ambizioso ma anche molto libero e avanguardistico nella visione della vita.

Infatti, le notizie non venivano mai presentate con laconica noiosità, come spesso capita assistendo a qualche Tg delle TV generalista, ma la sua capacità di destreggiarsi nell’uso delle parole lo ha reso un giocoliere della lingua italiana. Ironico, capace e carismatico.

Assolutamente da non dimenticare quella forte congiunzione Luna-Nettuno che lo ha reso celebre da un lato, e aperto alle possibili spiegazioni non sempre logiche e pragmatiche dall’altro.

Ha un’ottima apertura mentale verso tutte le discipline olistiche, non riconducibili direttamente alla ragione.

Saturno dallo Scorpione evidenzia invece un suo classicismo sotto le coperte. Forse è quello l’unico posto in cui il suo estro creativo si chiude, ritornando a vestire i panni di un Capricorno razionale.

Insaziabile di sapere

Sarà forse che tutta la sua vita Mentana l’ha dedicata alla cultura, alla conoscenza, alla comprensione dei meccanismi dell’antropologia umana, della politica, della mente dei politici, tralasciando l’aspetto ludico che invece caratterizza l’uomo per sua natura.

In effetti, se leggiamo lo zodiaco usando la tecnica delle case derivate, la Luna nel suo sesto campo (terza derivata dalla quarta) ci racconta di una madre che lo spingeva allo studio, alla conoscenza, ad essere curioso.

L’intraprendenza non gli è mai mancata, e conclusa l’esperienza del Tg5 è subito approdato a La7 conducendo un Tg di cui è risultato essere nuovamente fondatore e direttore.

Un Mentana insaziabile di conoscenza, di sapere, in grado di parlare al popolo italiano con semplicità e pathos. Tanto da divenire agli occhi di molti un papà da ascoltare con interesse e saggezza.

Da pochi anni lo troviamo online sulle pagine telematiche di Open, un brillante sito di informazione molto seguito dagli Italiani più attenti.

Cento, mille giorni ad Enrico Mentana.

a cura di Joss Procino