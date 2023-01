Anticipazioni Da Noi… a Ruota Libera domenica 8 gennaio 2023

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 7 Gennaio 2023

L’appuntamento con la nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera è per domenica 8 gennaio 2023, e queste sono le anticipazioni sugli ospiti e le sorprese preparate da Francesca Fialdini.

Gli ospiti di domenica 8 gennaio

La trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1, come al solito pronta ad andare in onda dopo Domenica In, accoglierà nell’ordine: Nek, Francesca Chillemi, Pif e Roberto Morgantini.

Ognuno di questi personaggi, facenti parte del mondo della musica, dello spettacolo e della nostra cultura, si racconterà attraverso le domande-guida della conduttrice.

Nek e Francesca Chillemi

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, apre l’anno nuovo con i festeggiamenti dei suoi 50 anni, di cui 30 di carriera nella musica. Da poco, il cantante di Laura non c’è ha pubblicato 5030, un album celebrativo che sta facendo faville nelle classifiche dei dischi più venduti.

Francesca Chillemi è invece in procinto di raccogliere l’eredità televisiva di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7. L’attrice, che questa stagione ha già tenuto incollato il pubblico con Viola come il mare accanto a Can Yaman su Canale 5, si ritaglierà infatti sempre più spazio nella fiction di Rai 1, a cominciare da giovedì 12 gennaio 2023 per 10 puntate complessive.

Com’è stato salutare sul set una collega del calibro di Elena Sofia Ricci, e che responsabilità sente di avere nel prendere le redini di una delle serie TV più amate dagli spettatori della prima rete? Sarà la stessa Francesca Chillemi a raccontarlo, secondo le anticipazioni di Da Noi… a ruota libera dell’8 gennaio 2023.

Pif e Roberto Morgantini

Pif torna invece nella trasmissione domenicale per promuovere l’inizio di Caro Marziano, il programma che da lunedì 9 gennaio condurrà nell’access prime time di Rai 3. Ci dirà di cosa parla, accanto a chi lo vedremo, e soprattutto cosa il pubblico deve aspettarsi dal suo ritorno in TV.

Infine, le anticipazioni di Da Noi… a Ruota Libera dell’8 gennaio raccontano di un’intervista a Roberto Morgantini, noto per le tante iniziative benefiche realizzate in Emilia Romagna. Morgantini ha infatti fondato le Cucine popolari con l’aiuto di Lucio Dalla, per accogliere e servire un pasto caldo ai bisognosi.

Il successo di questo progetto ha portato negli anni non solo all’apertura di ben quattro Cucine popolari, ma anche ad attirare l’attenzione di altri personaggi del mondo dello spettacolo come per esempio Gianni Morandi, che tutt’oggi collaborano con Morandini offrendo il loro supporto alla causa.