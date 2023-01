Astro Novella di Joss: Charlene di Monaco principessa per nascita

Vip Style

Redazione | 27 Gennaio 2023

Lo zodiaco della principessa Charlene di Monaco, con un’infanzia forse infelice ma un destino già scritto per la Corona

Da atleta a principessa

Charlene di Monaco, principessa del Principato, nasce sotto il segno dell’Acquario con ascendente Toro. Nuotatrice professionista e riconosciuta per le sue eccelse doti, ha cambiato la sua vita dopo il matrimonio con Alberto, principe di Monaco, divenendo principessa a tutti gli effetti.

Uno zodiaco che ci racconta del suo desiderio d’infanzia di costituire una famiglia tutta sua, perché nella propria qualche problema c’era, e di grande entità.

Non è dato sapere in maniera chiara, perché ben sappiamo la meticolosa opera di pulizia fatta da chi di dovere quando si ricopre una delle più alte cariche europee. Nel suo zodiaco però la pessima presenza di Saturno e Luna nel campo della famiglia natia ci racconta di un assetto familiare non certo basato sull’amore e sul fondamento della famiglia per valori e routine.

Saturno nel quarto campo ci parla di un padre severo, volto quasi esclusivamente alla propria egemonia personale. Idem per la Luna, che ci racconta di una madre o di una figura di riferimento femminile non forte. Anche il trigono di questi due pianeti a Nettuno natale ne è fermo indicatore.

Charlene di Monaco: sognatrice col pallino della famiglia

Plutone in Bilancia segna il suo incontro nel quotidiano con un uomo di potere, un matrimonio con una personalità politica e non solo, che l’avrebbe condotta alla sua massima realizzazione (Plutone in Bilancia, segno delle unioni, al trigono del medio cielo, espressione massima della propria vita).

Nettuno in Sagittario all’ottavo campo e Giove nel secondo campo in Gemelli ci raccontano di una Charlene sognatrice, che probabilmente ha sognato di diventare una nuotatrice professionista, e la presenza di Giove in Gemelli nel secondo campo poteva essere apripista di questa realizzazione.

Anche in questo caso, l’interpretazione sta alla base della lettura psico-energetica della bella e talentuosa Charlene di Monaco, perché il secondo campo che indica il marito cade sotto il segno dei Gemelli, dunque la comunicazione. E lei, per titolo acquisito, ne è divenuta ambasciatrice.

Il legame con il Principe

Splendida per sinastria (comparazione dello zodiaco dei coniugi) lo zodiaco di suo marito che, nato sotto il segno dei Pesci, rientra in esclusivo nell’undicesimo campo di lei, decretandone una storia da mille e una notte a lei destinata, e che potrebbe davvero durare in eterno.

Prova del nove, connubio di questo amore, la nascita dei gemelli (Jacques e Gabriella) che hanno sancito il prosieguo della dinastia.

Ultima considerazione, puerile per i cultori dell’astrologia ma meno per il neofita: la presenza nel tema di Charlene di Venere e Sole congiuntissimi al Medio Cielo la rendono una principessa già alla nascita, pronta a seguire il cammino apertole dal Fato.

Altre principesse, regine, trionfatori del popolo nascono con congiunzioni così fortunate al Medio Cielo. Un caso? Assolutamente impossibile.

Cento dei suoi giorni più belli alla principessa Charlene di Monaco.