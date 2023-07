Astro Novella di Joss: Martina Colombari dominatrice della sua vita

Spettacolo | Vip Style

Redazione | 5 Luglio 2023

Martina Colombari: quando la bellezza si lega a un carattere volitivo e che non si lascia mettere i piedi in testa. Il ritratto astrologico della showgirl tracciato dal nostro Joss

Carattere e temperamento di Martina Colombari

Con una congiunzione di Sole-Saturno-Luna nel decimo segno zodiacale del Cancro, Martina Colombari si conferma ancora oggi una delle donne più belle d’Italia.

Dotata di un forte carattere, temperamento e anche di una notevole ambizione, è riuscita nel corso degli anni a farsi strada nel mondo della moda e della televisione realizzando i propri obiettivi.

La presenza di Venere in Vergine le dona bellezza e carisma, ma anche una minuziosa cura del dettaglio.

Martina è attenta alla sua immagine e all’immagine di chi ama. Da amante del bello, secondo le stelle, è portata per tutte le materie visual: dalla moda alla televisione passando per l’estetica e il benessere.

Idem l’ascendente in Bilancia, che con l’avvento di Plutone natio nel segno ne sancisce non solo un’acquisizione di potere garantita per destino nel corso della vita, ma anche una forte inclinazione al piacere.

Certo, chi come lei detiene un Plutone nel primo campo ama imporsi e non ama le vie di mezzo, se non necessarie. O è tutto o è niente.

Plutone è sinonimo di ambizione, ed essendo presente nel primo tratto definisce il desiderio di diventare importante. Desiderio che Martina Colombari ha avuto sin da tenera età (in maniera conscia o no).

È lei che porta i pantaloni in famiglia

Anche la voglia di migliorarsi sempre nell’immagine ma anche nella mente e nella gestione delle emozioni rientra nella sfera del controllo tipica della donna Cancro.

Urano nella seconda slide di domificazione rappresenta i proventi ricevuti dal mondo dello spettacolo, della televisione, della radio e da tutte quelle metodologie che usano la comunicazione e l’immagine insieme.

Anche Mercurio in Gemelli rievidenzia la necessità di comandare, tenere i pantaloni in famiglia e di avere l’ultima parola.

Mercurio le regala una bella arte oratoria, e un’elasticità mentale che alimenta l’intelligenza di cui è dotata per natura.

È un’abile oratrice in grado di entrare con eleganza e maestria anche in quei contenziosi televisivi che tanto oggi piacciono al pubblico italiano.

Le previsioni sui prossimi anni

Marte nell’ottavo campo zodiacale fa di lei un’amante focosa e passionale a letto, ma anche pronta a dire in faccia a chi di dovere quello che pensa.

Martina Colombari è una donna equilibrata, molto controllata anche se di fronte a un litigio privato non ama tenere per sé i propri pensieri. È saggia e vuole trasparenza, libertà, leggerezza. Non ama i sotterfugi o le astuzie.

È amante del gioco vero, della verità, ed è dotata di principi genuini. È competitiva, ma lotta nella giustizia e seguendo le regole. Se la fate arrabbiare è capace di arrivare dritta al nocciolo della questione: ha in sé un occhio psicologico notevole.

Molto belli i prossimi anni (2023- 2025), in cui la presenza di Saturno nel sesto campo e di Giove nell’ottavo e nono possono condurla a rientrare nel mondo televisivo anche nelle vesti di presentatrice.

Le stelle segnano un cambio casa, uno spostamento, un movimento legato a un immobile.

Certamente non mancheranno le opportunità lavorative offerte dalle stelle.

Un grande in bocca al lupo a Martina Colombari!

a cura di Joss Procino