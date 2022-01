Astro Novella di Joss: Noemi, che muove emozioni in chi l’ascolta

La donna del controllo

Noemi, classe 1982, nasce sotto il segno dell’Acquario con ascendente Gemelli. La sua numerologia natia ci indica la sua voglia di emergere e la sua capacità di trasmettere emozioni.

Il 25, unione del numero 2 (Venere) e 5 (Marte), ci regalano la chiara idea di come la sua musica (Venere) possa muovere concrete emozioni (Marte) nella mente e nello spirito di chi l’ascolta.

È cresciuta molto negli ultimi anni, con pianeti di transito nell’ottavo, nono e decimo campo, che le hanno regalato l’opportunità di essere più introiettata dentro sé, tralasciando giudizi e falsi miti.

Plutone congiunto a Saturno e Marte segnano la sua determinazione nel concorrere a un risultato. Danno un’immagine tosta di lei: intransigente e molto perentoria sul lavoro.

Si pone degli obiettivi alti e tenta di raggiungerli, senza fallire. Ama vincere e ci mette tutto l’impegno possibile per dimostrare a se stessa di avere sempre il controllo, tutto sotto controllo.

Il controllo è un aspetto che emerge sovente nel suo zodiaco, come peculiarità caratteriale che la rende padrona di una vita non sempre gestibile.

Probabile è che nell’età della crescita molte siano state le scelte che l’hanno allontanata da questo approccio sistemico che oggi la rende sicura di sé.

Per comprendere se stessa

Nettuno in Capricorno nell’ottavo campo può condurla ad avere difficoltà a comprendere appieno se stessa nell’intrecciato groviglio di sentimenti che gli esseri umani hanno. Il suo desiderio di comprendersi appieno e di mettere ordine alla sua vita l’hanno condotta all’attività fisica, allo sport come espediente per ripulirsi dentro, fare ordine anche da quell’assenza di controllo che le emozioni portano ad avere, se si è in ascolto con la propria coscienza.

L’ascendente Gemelli le regala una capacità innata di bucare lo schermo, e di essere in costante crescita, nutrendosi delle esperienze che la vita saggiamente le regala. Anche il maestro del segno è in Acquario nel decimo campo, simbolo delle sue capacità di imprimere nella penna la sua storia, la sua musica.

I prossimi successi di Noemi

Lo stellium di pianeti nel decimo campo segna un successo notevole, anche imminente, e conosciamo la sua futura partecipazione al Festival della canzone italiana 2022, già di per sé un successo.

In fatto di buoni piazzamenti o vittorie, Giove non l’aiuterà transitando in un aspetto disarmonico rispetto ad alcuni pianeti e case della vittoria. Tuttavia, essendo l’Universo ricco di energie differenti tra loro, auspichiamo che qualche energia sottile venga in suo soccorso.

Nel corso degli anni, Noemi ha vissuto sorprendenti trasformazioni: fisiche, con diete e allenamento, e spirituali, interiori. Probabile è che l’avvento di Saturno nel decimo campo tra il 2022 e parte del 2023 la conduca ad un’ulteriore crescita artistica e umana, che vanno sempre a braccetto.

Anche il sesto campo è un concentrato di energie: dalla scaltrezza espositiva nelle interviste o al pub con amici, a un’attenzione salda per temi legati alla salute, al benessere, al senso estetico (Saturno, Marte, Plutone in Bilancia) acuito negli ultimi anni attraverso una ritrovata forma fisica (quando Giove è transitato nel suo ottavo campo natio ha iniziato a praticare sport e nutrizione bilanciata).

Giove nel campo sesto l’ha favorita donandole colpi di fortuna nella sfera del cuore. Nel compenso di uno zodiaco variegato arrivano anni buoni per la sua musica e per un necessario nuovo inizio, che pare già avere sentito nella sua pelle.

a cura di Joss Procino

