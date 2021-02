Astro Novella di Joss: Stefano Accorsi tra palcoscenico e ricerca interiore

La carta astrale di Stefano Accorsi ci rivela un uomo attento ai dettagli, non solo sul lavoro ma anche interiori: l'analisi del nostro Joss.

Piano astrale di Stefano Accorsi

Il nostro amato Stefano Accorsi è un romanticone, e ha una visione iper-sensibile della vita (Luna in Toro e Mercurio nel campo 8 congiunto al Sole natio) che traduce in espressioni attoriali sentite (Plutone sestile all’ascendente).

È conosciuto in Italia e all’estero per i vari ruoli che ha interpretato con maestria. Giove congiunto a Nettuno in Sagittario nel campo quinto, quello dello spettacolo, gli regala una forte visione psicologica. Ma anche intuizioni atte a carpire dettagli peculiari, necessari alla credibilità dei suoi personaggi.

Si mette profondamente in discussione, e cerca di trovare valide risposte per quesiti esistenziali di cui è portavoce. Il suo piano natale presenta Mercurio nell’ottavo campo, maestro dell’undicesimo, quello degli altri, delle comunicazioni agli altri.

Di lui spiccano anche la saggezza intensa e il desiderio di creare e progettare, con intelligenza e forti capacità organizzative. Sole nel campo ottavo, quello della gravidanza fisica, mentale e spirituale, è senz’altro in perenne ricerca di chiavi esistenziali, risolutive di enigmi propri e della realtà in cui vive.

Un perfezionista innato

Con un Mercurio nell’ottavo combusto al Sole altresì posto nel campo della creazione, Stefano Accorsi potrebbe incappare in perpetue analisi di cui non sarà mai soddisfatto. Cerca la perfezione assoluta, e quando è a detta sua raggiunta non si accontenta e prosegue con ulteriori analisi infinite.

Tende a analizzare i fatti in modo non sempre realistico. Ma d’altronde è un grande creativo, ed è questa la sua forza (Mercurio combusto al Sole in Pesci quadrato a Giove e Nettuno).

Vive di tendenze teatrali. Strumenti ottimi, questi, per un attore navigato come lui. Ed ha anche qualche indecisione interiore tra l’essere estremamente intransigente con se stesso e gli altri (Saturno-Luna al Medio Cielo) o lasciar ampio spazio alla propria sensibilità e alla comprensione del prossimo (Venere alla cuspide del settimo campo).

Spesso esagera nel portare avanti le proprie idee come assolute. Ma i forti doni di creatività conferitegli dai maestri del Karma e accumulati dalle esperienze di vita precedente lo rendono una personalità di spicco nel campo artistico.

Popolarità fluttuante

Lo stretto rapporto tra Saturno e Luna nel decimo campo sostiene le fluttuazioni energetiche circa la popolarità. A volte si nutre di essa senza remore. Talvolta invece ritiene la solitudine necessaria per rigenerare quella sua matrice energetica, che chiama a forti introspezioni circa il funzionamento del mondo, della vita e dei suoi spesso ingarbugliati stati d’animo.

Sovente s’interroga se ha fatto la cosa giusta, e sui processi della propria creazione artistica. La sua mente è in perenne movimento.

Amante della carnalità, ha per destino l’incontro con una donna più giovane (non a caso è sposato con Bianca Vitali, classe 1991).

Nel prossimo futuro, la congiunzione tra Urano di transito in Toro con la sua Luna natia, in concorso alla congiunzione Saturno in Pesci, porterà grandi cambiamenti. Ma sono previste anche chiusure di ciclicità karmiche.

Un grande in bocca al lupo al sempre bello e bravo Stefano Accorsi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.