Matilde Brandi dopo il GFVip

L’ultimo GFVip, nel quale era una delle concorrenti favorite, le ha dato tanto in termini di popolarità e affetto del pubblico. Ma le ha anche tolto molto nel privato. Come ha raccontato a Domenica Live e Verissimo, infatti, uscita dal reality Matilde Brandi ha dovuto constatare la fine della relazione con Marco Costantini.

Il commercialista, padre delle sue due figlie, avrebbe messo fine al loro rapporto – già intermittente da prima che la showgirl varcasse la mitica porta rossa – con un laconico SMS.

“Sono uscita dalla Casa, l’ho visto e lui era molto freddo. Io l’ho abbracciato e lui è rimasto fermo. Non abbiamo dormito neppure insieme, dopo due giorni mi ha mandato un SMS. Io gli ho scritto: ‘Ma tu vuoi stare con me sì o no?’. Lui ha detto: ‘No’. Pensavo stesse scherzando e invece no”.

Alla radice della rottura, proprio la sua partecipazione al Grande Fratello, sulla quale Costantini avrebbe sempre storto il naso. La forzata lontananza e troppo tempo per pensare, alla fine, hanno nuociuto al legame dei due genitori e a dir poco prostrato la Brandi.

“Sono entrata in un tunnel. Sono stata molto male e sono pure dimagrita, ma ora voglio ricominciare da me stessa”.

L’amicizia con Elisabetta Gregoraci

Almeno, per trovare la forza necessaria a voltare pagina Matilde Brandi potrà contare sulle amiche. Una su tutte Elisabetta Gregoraci, che la showgirl ha iniziato a frequentare proprio grazie al Grande Fratello VIP. Anche l’ex moglie di Briatore sarà stata accolta nei mitici aperitivi della Brandi?

A Novella 2000, che l’ha sentita per il numero in edicola questa settimana, Matilde Brandi confessa di aver intravisto da subito un feeling con la Gregoraci. Diverso il caso di un’altra protagonista del reality come Maria Teresa Ruta, che l’ha attaccata ripetutamente nel loft. Ma verso la collega sembra che la Brandi abbia ormai sotterrato l’ascia di guerra.

“Nella Casa ho amato fin da subito Elisabetta. Infatti, continuiamo a frequentarci. Vero, non sono mancate le incomprensioni con altri concorrenti, come Maria Teresa Ruta. Ma credo che con lei non ci sia stato tempo a sufficienza per spiegarci e capirci”.

Insegnante ad Amici

Fonte non trascurabile di sostegno per il futuro, anche i prossimi progetti lavorativi che starebbero attendendo Matilde Brandi quando le misure contro la pandemia si saranno allentate:

“Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la TV sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve”.

Comprensibile che la showgirl voglia restare sul vago accennando a lavori che devono ancora concretizzarsi. Nessun mistero, invece, sulla sua storica ammirazione verso Maria De Filippi e il programma di Amici, dove la Brandi sognerebbe di sedere sul bancone dei professori.

“Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia”.

Chi di voi l’approverebbe?

Novella 2000 © riproduzione riservata.