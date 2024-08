Questa storia ha dell’incredibile. Un’atleta è stata cacciata dalle Olimpiadi per comportamenti inappropriati. La stessa si sarebbe persino recata a Disneyland senza chiedere il permesso. La delegazione per questo l’ha cacciata e ora lei vorrebbe addirittura gareggiare per un’altra Nazionale!

Olimpiadi, atleta cacciata e il motivo è incredibile

Le Olimpiadi ci regalano sempre tante notizie nel corso della giornata e questa ha davvero del clamoroso. E non parliamo delle medaglie sfumate per la nostra Nadia Battocletti e per la ginnasta della Romania, Ana Barbosu. Stavolta torniamo a parlare dell’atleta cacciata dal villaggio olimpico. Lei è Luana Alonso, 20enne nuotatrice paraguaiana, che è stata protagonista di una storia che ha dell’incredibile. Ma partiamo per ordine.

Nella batteria del 100 metri farfalla femminili non ha dato il meglio di sé. Dunque ha abbandonato il sogno olimpico. Così a sorpresa ha annunciato il ritiro dalle competizioni e trasferirsi negli Stati Uniti, con l’intenzione di carriera scientifica e diventare Ministro dello Sport un giorno.

La delegazione del Paese sudamericano presente alle Olimpiadi ha però comunicato all’atleta di non presentarsi più al Villaggio Olimpico perché avrebbe creato un ambiente inappropriato all’interno del Team del Paraguay. L’avventura di Luana Alonso dunque si è conclusa nel peggiore dei modi, tra tante polemiche.

La capo missione della COP, Larissa Schaerer ha fatto sapere che la nuotatrice non avrebbe pernottato nel Villaggio Olimpico per andare altrove. Come emerso, infatti, pare sia uscita più volte senza permesso per recarsi a Disneyland! L’atleta avrebbe lasciato la struttura olimpica per recarsi nel parco divertimenti e condividere tutto sui social.

Nonostante l’allontanamento dal Villaggio Olimpico, peraltro, Luana Alonso avrebbe anche continuato a utilizzare l’accredito per assistere alle gare e agire indisturbata come se fosse ancora tra gli atleti in gara. Ma pensate sia finita qui? Ovvio che no!

Il Comitato Olimpico Paraguaiano ha fatto sapere di non ha gradito la decisione della giovane nuotatrice. Pare infatti che Luana Alonso abbia intenzione di non arrendersi. Una scelta che ha portato il commento del presidente COP, Camilo Pérez:

«Vuole gareggiare per gli Stati Uniti, ho letto questo. È venuta qui come paraguaiana, non per il tempo e il marchio. Deve allenarsi molto di più perché per rappresentare gli USA servono anche maggiori performance. Allontanarsi dalla città non è di certo un atto normale», ha dichiarato.

Intanto Luana Alonso ha deciso di difendersi con questa storia su Instagram, in cui ha fatto sapere che quel che si dice suo conto corrisponde al falso. A detta sua non ci sarebbe stato nulla di quel che si dice.

La storia Instagram di Luana Alonso

Un intervento che comunque non fa cessare le polemiche alle Olimpiadi.