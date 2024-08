Una serata incredibile alle Olimpiadi! Al termine della gara l’atleta italiana Nadia Battocletti ha scoperto di aver vinto un bronzo, dopo la squalifica dell’avversaria kenyana, Faith Kipyegon. Poi il ricorso ha infranto il sogno dell’azzurra. Resta comunque un quarto posto e record italiano storico per la nostra sportiva.

Olimpiadi, Battocletti vince il bronzo. Poi la beffa

La giornata sportiva di ieri alle Olimpiadi per l’Italia si sarebbe potuta concludere con un’altra importante medaglia, ma così non è stato. Dopo l’oro del duo Bacosi-Rossetti nello street in mattinata, poi l’oro e il bronzo delle due ginnaste D’Amato ed Esposito, si sperava tanto in un’altra vittoria per Nadia Battocletti.

A tarda sera alle Olimpiadi si è disputata la 5000 metri femminile di atletica leggera, dove la nostra mezzofondista si è fatta valere fin dalle prime battute. Una gara sontuosa la sua. La duplice campionessa olimpica italiana è arrivata quarta e ha registrato uno straordinario, 14’31″64, nonché nuovo record italiano.

La gara e l’oro sono andati alla keniana Beatrice Chebet, che ha concluso con un 14’28″56. Al secondo posto nella gara alle Olimpiadi, l’altra keniana Faith Kipyegon in 14’29″60. A un certo punto però la stessa è stata squalificata per aver ostacolato l’etiope primatista del mondo Gudaf Tsegay, giunta in ottava posizione con 14’45″21. Così come il terzo posto dell’olandese di origini etiopiche Sifan Hassan con 14’30″61.

Per qualche ora dunque il tabellone alle Olimpiadi ha segnalato Nadia Battocletti come vincitrice della medaglia di bronzo ed è scoppiata in lacrime. Subito dopo l’accaduto, quando le è stato comunicato che poteva essere terza, Nadia è stata subito raggiunta da Elisabetta Caporale.

Non so se verrà confermato il bronzo di Nadia Battocletti, ma queste lacrime di gioia sono tra le pagine più belle delle Olimpiadi.

Perché rappresentano il suo sogno, il nostro sogno.

Nadia, ti meriti tutto. Per noi sei ORO#Paris2024 #Battocletti #Athletics pic.twitter.com/qPPBLbs0Do — Simone Carusone (@Simocarus) August 5, 2024

La giornalista ha voluto sapere che emozioni stesse provando in quel momento. Pensare di vincere le Olimpiadi non è cosa da poco. A colpire è la lucidità con la quale l’atleta ha analizzato la gara, senza illudersi troppo di una possibilità di vittoria di un bronzo che, in ogni caso, sarebbe stato meritatissimo:

“Per adesso non voglio illudermi e mi considero quarta come alla fine della gara, perché ci sarà il ricorso. Sono ovviamente molto felice per quanto fatto e per il record italiano”. Nel suo discorso Nadia Battocletti ci ha tenuto a ringraziare la famiglia, il suo fidanzato, gli amici, così come la Federazione. Un pensiero anche a tutti coloro che la sostengono con tantissimi messaggi d’incoraggiamento.

E ancora Nadia Battocletti ha concluso: “Spero di poter gareggiare anche nei 10000, purtroppo ho ancora qualche piccolo dolore che mi condiziona, ma sono fiduciosa di poterci essere”. Quindi incrociamo le dita per Nadia Battocletti alle Olimpiadi.

Nel mentre dopo l’accaduto c’è stato il controricorso presentato dal team azzurro, vista la riammissione della keniana Faith Kipyegon. Richiesta però respinta dalla giuria di Appello. Dunque Nadia Battocletti resta ufficialmente quarta e la classifica resta invariata con l’oro di Beatrice Chebet, l’argento di Faith Kipyegon e il bronzo per Sifan Hassan.

È giusto dire però che Nadia Battocletti alle Olimpiadi ha realizzato un risultato clamoroso e festeggia comunque con il record italiano.