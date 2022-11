Attilio ha visto una clip sul sito del GF mentre era isolato per covid (infrangendo il regolamento)

NEWS

Debora Parigi | 30 Novembre 2022

GF Vip 7

Mentre si trovava in isolamento per Covid Attilio Romita ha visto una clip sul sito del GF e così ha infranto il regolamento.

L’accesso ad internet di Attilio Romita durante l’isolamento

Qualche settimana fa Attilio Romita insieme a Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e successivamente Wilma Goich e Alberto De Pisis sono finiti in isolmento. Il motivo è stato l’essersi ammalati di Covid. Niente di grave per fortuna, ma hanno dovuto lasciare la casa del Grande Fratello e passare un paio di settimane in hotel collegandosi in diretta dalle loro stanze.

Nonostante questi vipponi non fossero in Casa, comunque non potevano avere contatti col mondo esterno e quindi sapere cosa succedeva fuori dal gioco. Ma a quanto pare così non è stato perché proprio oggi Attilio, parlando con Nikita e Geroge, ha citato una vecchia clip di lui con Ciupilan. E ha detto di averla vista sul sito del GF. Ecco il video del momento dove vediamo anche Nikita e George rimanere in silenzio e un po’ sconvolti poiché il regoalmento parla chiaro.

la faccia di george e nikita quando attilio parla di una clip sul sito del grande fratello (che non avrebbe mai dovuto vedere teoricamente, dato l’isolamento) #gfvip pic.twitter.com/feqlaJrfVg — Elisa🍂 (@lafintacinica) November 30, 2022

Non è la prima volta che Attilio dimostra di aver visto cose dell’esterno che non doveva e le ha riportate agli altri vipponi. Circa una settimana fa, infatti, sopra la Casa è passato l’ennesimo aereo dedicato a Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. E lo hanno visto Attilio Romita e Antonino appunto. Così hanno iniziato a parlare.

Spinalbese ha sottolineato quanto, nonostante tutto, Ginevra Lamborghini sia molto amata fuori. Dunque per tale motivo riceve degli aerei, sebbene non faccia più parte dei concorrenti in gioco. A quel punto Attilio si è lasciato scappare una frase che ha stranito i telespettatori: “Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui“.

Questo ha lasciato allibiti i telespettatori poiché della vicenda ne avevano parlato nella puntata del 6 ottobre solo in studio. C’è però da notare che questa vicenda forse era stata raccontata anche con il collegamento della Casa aperto.