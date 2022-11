NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Novembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Charlie Gnocchi danno il via a una polemica

In queste ore a finire al centro della polemica è stato Charlie Gnocchi. Come sappiamo da pochi giorni il conduttore radiofonico è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 7 dopo aver trascorso più di una settimana in isolamento a causa del Covid. Il Vippone così sta proseguendo il suo percorso, e spesso è protagonista di alcuni siparietti divertenti che fanno sorridere il web. Tuttavia in queste ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio il conduttore. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava con Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi ha parlato di Oriana Marzoli, facendo intendere di volerci provare con l’influencer spagnola e di avere dei rapporti con lei. Già pochi giorni fa il Vippone si era lasciato andare a commenti di pessimo gusto su Oriana, che hanno indignato il web, venendo addirittura ripreso dalla produzione. Ancora una volta così Charlie è finito al centro della polemica per via delle sue parole. Ecco cosa ha dichiarato infatti il Vippone:

“Sotto il letto le telecamere ci sono? Che lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità. Voglio provare con Oriana per vedere se succede qualcosa. Qui non succede niente, magari Oriana mi da una mano”.

Le parole di Charlie Gnocchi hanno dato il via a una nuova polemica e in molti hanno duramente attaccato il conduttore radiofonico per via delle sue dichiarazioni su Oriana Marzoli. Nel mentre l’influencer spagnola come sappiamo ha chiuso una volta per tutte la conoscenza con Antonino Spinalbese, proprio per volere di quest’ultimo. L’ex di Belen infatti, a seguito di una lite con la Vippona, ha preferito allontanarsi da lei, e di voltare completamente pagina dopo il breve flirt che c’è stato tra loro.