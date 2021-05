1 Le parole di Aurora Leone

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica in tutta Italia è stata Aurora Leone. L’attrice infatti, che avrebbe dovuto partecipare alla Partita del Cuore insieme a Ciro Priello, ha ricevuto un trattamento a dir poco spiacevole da parte del dirigente della Nazionale Cantanti. Quest’ultimo infatti ha allontanato la componente dei The Jackal dal tavolo dei giocatori, rivolgendole delle parole che hanno sconvolto l’intero paese. Queste le sue affermazioni:

“Sei una donna. Non puoi stare seduta qui. Queste sono le nostre regole. […] Il completino te lo metti anche in tribuna. Da quando in qua le donne giocano“.

A quel punto è partita una lunghissima polemica. L’Italia intera infatti si è immediatamente schierata dalla parte di Aurora Leone, che nel mentre ha fatto rientro a casa. Ma non solo. Anche alcuni membri della Nazionale Cantanti, proprio per supportare l’attrice, hanno deciso di non scendere in campo, invitando però i loro follower, e non solo, a donare, data la giusta causa. Nel mentre qualche ora fa a parlare per la prima volta a seguito di quanto accaduto è stata la stessa Aurora, che con un post sui social ha manifestato il suo dispiacere. Anche la Leone tuttavia ha invitato i fan a donare per la ricerca contro il Cancro. Queste le sue prime dichiarazioni:

“C’ho sempre giocato. In mezzo ai maschi dico. Occhiali sempre a terra e io pure. Spesso a porta ma con dignità anche a centrocampo con stinchi allenati senza -para-. E ci volevo giocare. Pure stasera dico. Perché la causa è giusta e gli stinchi li avevo allenati. E mi dispiace che sono già a casa e lo stadio è a 800 km per una cosa brutta che mi ha messo in difficoltà più di quando mi cadevano gli occhiali. Ma la giusta causa del treno di andata c’è anche nel treno di ritorno: la donazione. E non mi resta che donare allora. Alla Fondazione piemontese per la ricerca contro il Cancro. Perché le cose belle restano anche a 800 km dallo stadio. Grazie della solidarietà”.

Ancora una volta noi inviamo tutto il nostro supporto ad Aurora Leone, con la speranza che simili episodi non accadano mai più. Nel mentre il dirigente della Nazionale Cantanti, a seguito di quanto accaduto, ha dato le sue dimissioni. Rivediamo il comunicato ufficiale.